糖友染疫確診超慘！又咳又喘爆「大白肺」　醫搶救2個月保命　

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名64歲男子有糖尿病，最近因咳嗽、發燒、呼吸喘就醫，發現雙側大片肺浸潤，且已呼吸衰竭，進行氣管內管插管並使用呼吸器，並轉至大醫院治療，確診為新冠肺炎引發急性呼吸窘迫症候群，並陸續出現低血氧、麴菌肺炎、縱膈腔氣腫、肺栓塞等多種併發症，採取俯臥通氣、抗生素、抗凝血劑、氣切造口等處置，住院超過2個才順利出院。收治病例的成大醫院內科部主治醫師賴勁翰說，急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）是嚴重的肺部疾病，是加護病房患者的一大威脅，其發病機制主要涉及發炎與肺部微血管滲透性增加，導致肺泡內充滿液體，進而影響氣體交換，引發急性呼吸衰竭，死亡率甚至可達30~50%，病情相當凶險。賴勁翰表示，ARDS是由多種疾病誘發的症候群，常見病因包括嚴重感染如敗血症、肺炎、重症胰臟炎、大面積燒傷和重度外傷等，另嚴重的流感肺炎與新冠肺炎染也恐引發ARDS，初期症狀為呼吸困難、呼吸急促和低氧血症，且隨病情進展，可能引發高二氧化碳血症、意識昏迷甚至呼吸衰竭，而其胸部影像學（X光或電腦斷層）通常顯示雙側瀰漫性肺浸潤，也被稱為「大白肺」。針對ARDS的治療，賴勁翰說，現有研究尚未發現特效藥物，目前以支持性療法和針對病因的個別治療為主，包括對於特定感染源使用抗生素、使用類固醇降低發炎等，不過即使治癒，病人仍可能面臨肺功能下降、肌肉萎縮、身體功能受限及心理創傷等後遺症。賴勁翰提醒，ARDS多由肺炎引發，因此施打疫苗相當重要，高風險族群如長者、慢性病患等，均應定期接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，同時勤洗手、戴口罩，才能有效降低肺炎發生。