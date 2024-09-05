張益贍嘆柯文哲流星殞落　柯黑批還在操作：故意讓小草看上銬雙手

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民眾黨主席柯文哲遭北院裁定收押禁見，晚間搭乘囚車前往台北看守所，雙手上銬畫面引起全民熱議，昔日幕僚張益贍在網路社群發文「一顆流星，十年殞落」。舊夥伴們不勝唏噓，指是「10年前我們造的孽」，也有人指警察通常會覆蓋衣服，柯文哲卻故意露出上銬雙手，想讓小草看到，但「這些操作都已經沒用了」。得知柯文哲被羈押後，許多人認為曾和他共事的張益贍、吳音寧、吳靜怡等人，應該有沉冤得雪的感覺。張益贍則在網路社群寫下「柯文哲2014～2024，一顆流星，十年殞落」。30分鐘內有200多人以笑臉回應，友人留言自嘲「10年前我們造的孽」、「肆虐10年之久不算流星，算掃把星」、「對曾經那麼支持他，並協助他上位的我們，看到他墮落成這樣的窘境，其實還是難免替他難過」、「不口出惡言，大概是我們曾經的柯粉，最後的溫柔了」、「本來很有機會好好善待台灣的」。柯文哲上銬上囚車的畫面在網路瘋傳，網友指「警察通常都會覆蓋衣服，這顯然是柯不願意，他想要讓畫面給小草看到」，其他人回應「這些操作都已經沒用了，等他真的有幸出來，民眾黨也被國蔥關燈了」、「就算小草再死忠，也不會有人想當新的小草了」。