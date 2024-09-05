林小樓女扮男裝太帥！曝《新桃太郎》當年內幕　讓朱延平籌到資金

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▲林小樓（左起）、況明潔、趙永馨、鄭家榆上節目分享當年萬人空巷的走紅場面。（圖／緯來戲劇台提供）

▲趙永馨拋開形象演翠珊，卻登上演藝高峰。（圖／緯來戲劇台提供）

節目《甄心分享小琳鐺》邀請趙永馨、況明潔、鄭家榆、林小樓上節目重溫當紅情況，當時他們都紅遍大街小巷，林小樓因為女扮男裝演出電影《新桃太郎》走紅，她透露，有許多六年級生（民國60年～69年出生）的媽媽帶著孩子，看到她都說她是當年想嫁的對象，林小樓更曝光當年是因為《新桃太郎》大賣，才讓知名導演朱延平有拍下一部片的資金。林小樓因戲紅透半邊天，她在節目中曝光當年內幕，「當年因為電影《新桃太郎》大賣，讓朱延平導演籌到拍下一部片的資金，也才讓電影公司接下去的作品能一直拍下去。」林小樓透露，後來她有遇到長大後的粉絲，幾乎都是六年級生的媽媽，還會跟小孩說，「你知道嗎？媽媽小時候很想嫁給『她』！」主持人佩甄聞言問道，「小孩會不會錯亂啊？」林小樓說她有遇到有4、50個這種媽媽，小孩還回答媽媽，「可是這位是阿姨呢！」沈玉琳也自曝，過去他有次帶楊麗花出來公演，他們一出場就像「摩西過紅海」一樣，人潮往兩邊散開，但他不時感覺到自己被小石頭丟到，後來才發現被丟的東西根本不是石頭，是金子。「玉女」趙永馨當年拋開形象，在瓊瑤劇《庭院深深》中演出「弱智」翠珊一角，顛覆大家對她的印象，也讓她的演藝生涯更上一層樓。趙永馨表示，當時她常去東南亞作秀，帶著舞群唱一首首瓊瑤戲劇組曲，讓觀眾聽了很有共鳴。節目最後壓軸的表演就是「翠珊」，趙永馨說，「為了把翠珊這角色演好，我還特別揣摩腔調、塑造娃娃音。」讓佩甄直呼她是演藝圈「娃娃音始祖」！