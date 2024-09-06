特企／幸福不打折　升糖指數重新定義甜蜜

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在當今甜點市場上，越來越多的消費者追求既美味又不過於甜膩的平衡，而升糖指數正是這樣一個致力於手工製作美味甜點的品牌，憑藉其獨特的理念和高品質的產品，迅速贏得了廣大顧客的青睞。升糖指數的創始人表示：「甜點是一種很特殊的食物，可以完全沒有，但又莫名的需要！」正是基於這種獨特的理解，升糖指數堅持手工製作每一片餅乾，並特別調整甜度和口感，旨在讓消費者在享受甜點的同時，感受到愉悅的心情。他們的主打產品是微甜的軟餅乾，特別之處在於超多的餡料，每一口都能品嚐到不同的美味。目前已推出多種口味，並在節日活動中推出限定口味。此外，升糖指數的雪Q餅以其獨特的Q彈口感和適中的甜度，贏得了顧客的高度讚譽。升糖指數還提供多種客製化禮品，無論是喜餅、婚禮小禮、彌月禮盒，還是生日會點心，都能滿足顧客的需求。創始人表示：「我們希望能參與顧客生活中的每一個重要時刻，讓甜點成為傳遞心意的橋樑。」升糖指數在選擇原材料上花費了大量心思。品牌以微甜的甜點為主打，因此對材料的使用非常講究。經過多次試驗，最終選擇日本赤藻糖作為成分。同時，不添加人工添加劑，例如茶粉由茶葉磨成，草莓則使用凍乾草莓磨成粉。升糖指數在市集初期便受到了顧客的熱烈回應，許多客戶成為品牌的忠實粉絲，甚至有顧客因一次購買而邀請品牌參加公司周年活動，這些意想不到的驚喜讓創始人感到非常感動。展望未來，升糖指數計劃開發更多口味和產品，並尋求與不同店鋪的合作，希望品牌能在更多平台曝光。此外，品牌也在考慮推出各種周邊產品，讓升糖指數的影響力進一步擴大。