暖男撿到7300元急送警局！行車記錄器調出尷尬　值班員警慘遭懲處

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▲高雄一名騎士去銀行領完錢之後，邊騎車邊掉錢，好心民眾幫忙撿起7300元送到警局。（圖/我是岡山人（北高雄）臉書）

▲警方最後根據鍾姓男子的行車記錄器找到7300元失主，但因值班員警第一時間沒有受理民眾報案，遭到懲處。（圖/記者爆料網）

▲民眾如果在路上撿到任何金錢、物品或是錢包，都應該第一時間送到警察局，才不會犯罪哦！（圖／翻攝Google Map）

外出錢財都要小心！高雄一名鍾姓男子昨（6）日傍晚開車行經岡山路，意外撿到新台幣7300元，他並未暗槓該筆金額，而是拾金不昧送到岡山警分局報案，也熱心提供行車紀錄器來尋求失主，，後來警方順利交還該筆金額給失主，高雄一名鍾姓男子在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」貼文指出「，大哥.....我都在按你喇叭了，幹嘛騎那麼快！辛苦錢不要了嗎？」鍾姓男子表示自己冒著風險停在路邊幫忙撿錢，結果該名掉錢的失主頭也不回的騎走了！鍾男也在文末提醒大家：事後，岡山警分局表示，已經循線找到失主領回該筆錢，分局強調，絕不容許民眾權益遭忽視，民眾如有報案均應依規定受理，後續將加強教育，避免類案再次發生。然而可能或多或少大家都有在路上撿到錢的經驗，而在送至警察局之後，弄丟金錢的也有可能是自己，當我們撿到別人的錢時，，不論是撿到錢包還是只有錢，都應該直接送到警察局才對哦！