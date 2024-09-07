暖男撿到7300元急送警局！行車記錄器調出尷尬　值班員警慘遭懲處

外出錢財都要小心！高雄一名鍾姓男子昨（6）日傍晚開車行經岡山路，意外撿到新台幣7300元，他並未暗槓該筆金額，而是拾金不昧送到岡山警分局報案，也熱心提供行車紀錄器來尋求失主，結果第一時間值班員警以「不能讀取影片」為由，請鍾男改前往壽天派出所，後來警方順利交還該筆金額給失主，不過值班員警也因為「第一時間沒有受理報案，顯有疏失遭到懲處」。
高雄一名鍾姓男子在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」貼文指出「6日一名大哥下午5時10多分從華南銀行領錢之後沒放好，結果錢在路上飛得到處都是，大哥.....我都在按你喇叭了，幹嘛騎那麼快！辛苦錢不要了嗎？」
鍾姓男子表示自己冒著風險停在路邊幫忙撿錢，結果該名掉錢的失主頭也不回的騎走了！最後撿到總金額7300元，數字也不是太少，最終他將錢送去壽天派出所。鍾男也在文末提醒大家：「外出一定要把錢收好，如果有看到就去壽天派出所領錢，我也會請警察幫忙查車牌。」
事後，岡山警分局表示，已經循線找到失主領回該筆錢，不過鍾男提供的行車記錄器中，發現值班員警沒有第一時間受理民眾報案，顯有疏失，本分局已依規定議處。分局強調，絕不容許民眾權益遭忽視，民眾如有報案均應依規定受理，後續將加強教育，避免類案再次發生。
在路邊撿到錢應該怎麼做？正確SOP公開
然而可能或多或少大家都有在路上撿到錢的經驗，不管金額大小，「始終都不屬於自己」，因此民眾在撿到錢之後最簡單就是直接送到警察局，而不能將其錢財佔為己有，或是認為捐出去就沒事，因為即便不是放在自己口袋，同樣構成侵占遺失物罪的哦！
而在送至警察局之後，如果是金額大於500元的物品或者金錢，警方會通知招領，如果超過6個月都沒有人來領的話，該金錢或者物品警方就會通知撿到的人來領取，如果再超過3個月撿到的人也沒來領，警方則會將其物品或錢財失物保管的地方團體。弄丟金錢的也有可能是自己，當我們撿到別人的錢時，也應該充分發揮拾金不昧的精神，幫助別人一把，不論是撿到錢包還是只有錢，都應該直接送到警察局才對哦！
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鍾姓男子表示自己冒著風險停在路邊幫忙撿錢，結果該名掉錢的失主頭也不回的騎走了！最後撿到總金額7300元，數字也不是太少，最終他將錢送去壽天派出所。鍾男也在文末提醒大家：「外出一定要把錢收好，如果有看到就去壽天派出所領錢，我也會請警察幫忙查車牌。」
事後，岡山警分局表示，已經循線找到失主領回該筆錢，不過鍾男提供的行車記錄器中，發現值班員警沒有第一時間受理民眾報案，顯有疏失，本分局已依規定議處。分局強調，絕不容許民眾權益遭忽視，民眾如有報案均應依規定受理，後續將加強教育，避免類案再次發生。
在路邊撿到錢應該怎麼做？正確SOP公開
然而可能或多或少大家都有在路上撿到錢的經驗，不管金額大小，「始終都不屬於自己」，因此民眾在撿到錢之後最簡單就是直接送到警察局，而不能將其錢財佔為己有，或是認為捐出去就沒事，因為即便不是放在自己口袋，同樣構成侵占遺失物罪的哦！
而在送至警察局之後，如果是金額大於500元的物品或者金錢，警方會通知招領，如果超過6個月都沒有人來領的話，該金錢或者物品警方就會通知撿到的人來領取，如果再超過3個月撿到的人也沒來領，警方則會將其物品或錢財失物保管的地方團體。弄丟金錢的也有可能是自己，當我們撿到別人的錢時，也應該充分發揮拾金不昧的精神，幫助別人一把，不論是撿到錢包還是只有錢，都應該直接送到警察局才對哦！