一年一度限量「塔塔加觀星」活動　玉管處：今晚8時開放線上報名

自2022年來，內政部國家公園署玉山國家公園管理處連兩年辧理塔塔加觀星活動，每梯次都爆滿，而今年活動將在10月底及11月初登場，2梯次「天地漫遊—塔塔加觀星活動」，由專人帶領走入塔塔加欣賞動植物生態，並漫遊璀璨迷人的秋夜星空，玉管處提醒，報名期限自今（8）日20:00起至9月22日17:00止，額滿則提早截止，名額有限，敬請把握機會。
由玉管處所轄塔塔加地區位於中高海拔，跨越涼溫帶至寒帶，自楠梓仙溪溪谷至玉山群峰，地貌複雜、林相豐富，造就可觀的物種多樣性，是絕佳的環教學習場域。又因遠離塵囂與光害、汙染，也是夢幻追星地點。為鼓勵國人走入自然、領略國家公園之美，玉管處特別規劃「天地漫遊—塔塔加觀星活動」，邀請民眾上山，日間賞景、夜裡觀星，體驗高海拔地區豐富的自然生態資源，及天空透明度極佳的燦爛星辰。
玉管處表示，秋高氣爽正是登高好時節，將在10月底及11月初辦理2梯次「天地漫遊—塔塔加觀星活動」，由專人帶領走入塔塔加欣賞動植物生態，並漫遊璀璨迷人的秋夜星空。活動邀請中央大學天文所「鹿林天文臺」林宏欽臺長領導的觀測團隊指導觀星，同時，十分難得的，還能參訪鹿林天文臺，親見臺灣最大口徑1米光學望遠鏡。期待國人經由寓教於樂，學習尊重環境、珍惜生態萬物，共同朝向淨零排碳之生活目標。玉管處竭誠歡迎熱愛大自然與天文之美的民眾共襄盛舉。
玉管處說明，今（年將於10月26至27日及11月2至3日辦理2梯次，每梯次名額僅25名，共計50名，竭誠歡迎國小五年級以上之民眾參與，報名費每人2,000元整。採「線上報名」，請至玉山國家公園線上報名系統填寫詳細報名資料。報名期限自113年9月8日20:00起至9月22日17:00止，玉管處提醒，報名前請詳閱附件活動簡章。本活動為落實環保、減輕大地負擔，活動全程以「淨零碳排」為目標，敬請參加者共同遵行。
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玉管處表示，秋高氣爽正是登高好時節，將在10月底及11月初辦理2梯次「天地漫遊—塔塔加觀星活動」，由專人帶領走入塔塔加欣賞動植物生態，並漫遊璀璨迷人的秋夜星空。活動邀請中央大學天文所「鹿林天文臺」林宏欽臺長領導的觀測團隊指導觀星，同時，十分難得的，還能參訪鹿林天文臺，親見臺灣最大口徑1米光學望遠鏡。期待國人經由寓教於樂，學習尊重環境、珍惜生態萬物，共同朝向淨零排碳之生活目標。玉管處竭誠歡迎熱愛大自然與天文之美的民眾共襄盛舉。
玉管處說明，今（年將於10月26至27日及11月2至3日辦理2梯次，每梯次名額僅25名，共計50名，竭誠歡迎國小五年級以上之民眾參與，報名費每人2,000元整。採「線上報名」，請至玉山國家公園線上報名系統填寫詳細報名資料。報名期限自113年9月8日20:00起至9月22日17:00止，玉管處提醒，報名前請詳閱附件活動簡章。本活動為落實環保、減輕大地負擔，活動全程以「淨零碳排」為目標，敬請參加者共同遵行。