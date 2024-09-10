百白擔任「星引力表演訓練班」總導師　超強講師陣容曝光！

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▲百白（前排右三）擔任「星引力表演訓練班」總導師。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲「星引力表演訓練班」日前盛大開課。（圖／艾迪昇傳播提供）

黃尚禾、百白擔任「星引力表演訓練班」導師，訓練班由「文化部影視及流行音樂產業局」指導、「台灣電影文創產業協會」主辦、「艾迪昇傳播事業有限公司」協辦，媒合產業與學界，為期待投入表演事業的新星，提供一個築夢平台。台灣電影文創產業協會理事長梁宏志表示，現在台灣影視圈缺少明星，希望藉由「星引力表演訓練班」，協會可以挖掘出更多明日之星，豐富台灣影視產業。以往表演訓練班，大多著重於表演聲音、情緒，或是深化對劇本的理解，「星引力表演訓練班」除了扎根實務課程，更增設著作權與法律概念課程，讓新進演員了解自身權利，艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「我們看過許多不好的案例，只懷著明星夢，就傻傻簽下8年、10年不平等合約，最後還得對簿公堂，磨盡對演戲的熱情，懂得保護自己，才能有長遠的未來。」另外，為了更切合現今社會，「星引力」也增加性平內容、親密指導等課程，讓學員了解演員間彼此的身體界線，演出親密戲不尷尬、不越線。「星引力」老師陣容網羅台灣業界開班授課名單，總導師由專業戲劇指導黃尚禾、百白出任，另外講師群有陳家逵、黃采儀、蕭翊展、李培松、蘇達、胡乃婷、陳雪甄、唐在揚等影視出品人、戲劇指導、律師、聲音指導等專業師資，每一位都是一時之選。招生訊息一公布，各路人馬報名踴躍，最後錄取24名優秀未來之星。林志遠十分看好訓練班能為台灣影視注入新血，他表示：「協會中有許多優秀導演和編劇，他們豐富的經驗，都可以傳承給下一輩，而訓練班最後一堂成果發表，就會邀請他們一同見證，並與學員互動給予建議，進而活化產學交流。」