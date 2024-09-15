大溪九月雪宛如仙境　韭菜開花成超美打卡熱點

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▲2024大溪韭菜花節預計中秋節前後盛開到最大值，現場有許多裝置藝術提供拍照打卡。（圖／翻攝桃園好農粉絲專頁。）

桃園市大溪區中庄地區，每年九月大片韭菜田便開出一朵朵小花，猶如下了一場「九月雪」，美不勝收。今（2024）年花期略晚一週，中秋節前後可達盛開期，預計將吸引遊客慕名前來。大溪是台灣韭菜生產重鎮，種植面積約98公頃，年產量超過三千噸，占全台產量第二位，僅次於彰化。大溪中庄休閒農業協會總幹事李志浩表示，因地處大漢溪畔，水質純淨，1964年石門水庫建成，河床出現許多沖積平原，土壤肥沃。農民早期皆以種水稻維生，但收入有限，常常是家裡孩子繳學費，稻子卻還沒割，不得已只好向人借貸，收割之後的收入也不見得能還清債務。後來政府調查大溪中庄的土壤與水質，適合栽種韭菜，只要一至二個月就能採收，經過輔導慢慢成為此地的經濟作物。李志浩說，韭菜長成一個階段就會割掉，基本上不會讓它長大開花。不過由於休閒農業的觀念提升，大片韭菜花田也具有觀光與欣賞的價值，所以從10年前開始，大溪當地部分農民就在九月份讓韭菜花盛開，辦活動藉此招攬遊客。初期都是比較簡單小型的活動，2年前桃園市政府開始重視地方的農業特色，開始舉辦大溪韭菜花節，今年除了賞花以外還有風車、光球、鹿與愛心等裝置藝術，讓民眾盡情拍照。李志浩提到，今年韭菜花期稍微晚了一週，中秋節前開花可望達到最大值。民眾也可到六個合作農場參加農事體驗活動。而在活動主場區七張福德宮，主辦單位安排表演節目、小農市集和以韭菜為主題的九宮格DIY活動，讓親子同樂。9月14日另有一場「韭最趴、饗農宴」，由中庄傳統總鋪師呈現在地創意韭菜料理。📍2024大溪韭菜花節活動時間：即日起至9月30日地點：中庄韭菜花田📍七張美食攤與小農市集活動時間：即日起至15日地點：七張福德宮（桃園市大溪區大鶯路762巷底）