感謝台中之光！林姿妤喜獲帕運第一面獎牌　鄭照新親自接機

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台中市籍的桌球好手林姿妤，在2024巴黎帕運為台灣拿下第一面獎牌，她與首度參賽帕運的柔道好手張少豪，今晨返抵國門，副市長鄭照新特別代表市長盧秀燕前往桃園機場接機，教練們協助這兩位台中之光站上世界舞台為國奮戰，鄭照新也致上感謝之意，強調市府一定會全力做選手的堅強後盾。鄭照新表示，林姿妤是台中長期培育的桌球傑出運動人才，此次在帕運奪得桌球女雙銀牌，不僅是個人首次、更是台中睽違8年在桌球賽場奪牌，林姿妤同時在女單賽事名列第五，相當不容易；另一位柔道好手張少豪個人首度叩關帕運，勇於挑戰各國好手，感謝他們為台灣付出，台中以他們為榮。鄭照新指出，選手出色表現的背後，一定有個功不可沒的教練，其中教練王明月在身心障礙桌球領域辛勤耕耘十餘年，此次擔任國家桌球代表隊總教練，整個桌球代表隊選手全數奪牌站上頒獎台，相當不容易；教練張福生對於田徑運動全力付出，穩定選手情緒臨場發揮取得好成績，相當難能可貴。為體恤選手及教練經年累月忍受高強度訓練，贏來實屬不易的佳績，市府也提高體育獎金額度，希望持續鼓勵選手持續拚戰，為國家和台中繼續爭光。運動局說明，台中市是首座成立身心障礙體育總會的城市，每年固定辦理專屬市民運動會和各類賽事及活動，台中隊在全國身心障礙運動會已連續3屆勇奪全國第2名，表現亮眼。