小公視勾勾盃寶貝舞蹈挑戰！主播卓君澤攜兒與NANA擔任律動大使

小小朋友動起來！由小公視主辦的第一屆「小公視勾勾盃」
寶貝舞蹈挑戰熱烈開跑，活動將持續到9月 21日止。本次邀請 BBOY NANA 林李納擔任律動大使， 年僅9歲的他在多個國際舞蹈大賽中榮獲冠軍， 其中更包含在韓國與法國奪下冠軍。本次舞蹈挑戰也引來許多「跨界」親子響應，主播卓君澤與 10 個月大兒子百香果展現超萌律動！亞洲超模娜塔莉身穿母子裝， 與三歲混血兒子跳出各種可愛舞步。「小公視勾勾盃」將於 10 月 5 日舉行實體頒獎典禮，律動大使 NANA除了擔任頒獎人外，也將在現場帶來精彩的舞蹈表演。
BBOY NANA多次奪冠 霹靂舞台灣第一人
在錄製濾鏡示範影片時，
NANA 不僅融入自己擅長的霹靂舞風格，更大秀「Power Move」絕招，令拍攝現場尖叫聲不斷。近距離拍攝的錄影人員被 NANA 霹靂舞技震撼到頻頻發出讚嘆聲，直呼：「世界冠軍真的很強！」 本次舞蹈挑戰也引來許多「跨界」親子響應，主播卓君澤與 10 個月大兒子百香果展現超萌律動！亞洲超模娜塔莉身穿母子裝， 與三歲混血兒子跳出各種可愛舞步。「小公視勾勾盃」將於 10 月 5 日舉行實體頒獎典禮，律動大使 NANA除了擔任頒獎人外，也將在現場帶來精彩的舞蹈表演。
從 5 歲就開始練舞的NANA對於這次能擔任「小公視勾勾盃」
律動大使感到非常興奮，年僅 9 歲的他小小年紀就稱霸國際舞蹈賽事，上個月才擊敗眾多敵手，搶下 R16 世界霹靂舞大賽青少年組台灣區冠軍，更於本月 6 日剛奪下「霹靂舞國手選拔積分賽桃園站台」青少年組冠軍。 NANA 以自身經驗分享，運動需要從小培養，一開始都要先學律動。 NANA在錄製小公視「The Body Song」、「抖抖舞」這兩款示範濾鏡影片時，也帶著 3 歲弟弟一起前往舞蹈教室，對於這兩首為幼兒打造的歌舞，NANA 更表示：「我覺得很適合小小孩，我弟弟也愛跟著我跳舞」。原本 NANA 在拍攝前還有一點靦腆，在弟弟開心四處奔跑下， 讓現場氣氛瞬間變得好歡樂，也讓拍攝工作順利展開。
NANA 第一首先錄製小公視科幻冒險節目《The TCUP Show》的「THE BODY SONG」歌曲，這首原創音樂是利用 POP Music 的節奏帶領學齡前孩童認識身體的不同部位。
NANA 在聽過音樂後先跟著濾鏡影片跳動，再漸漸發展出自己的律動，
並加入霹靂舞獨特地板動作來詮釋，在拍完「手」、「腳」部位後， 進入「肚子」時，NANA 秀出「Power Move」舞技讓現場尖叫聲四起。
第二首是小公視專為 3 到 6 歲孩子們設計的歌舞節目《動滋達滋森之島》中的「抖抖舞」，
NANA 則是充分融合霹靂舞中的「搖滾步」，隨著音樂與節奏，搖擺出 NANA 專屬的 FREESTYLE 舞步。
本次舞蹈挑戰也出現許多「跨界」親子響應，其中包含主播卓君澤與 10 個月大兒子百香果跟著音樂擺動，可愛度破表！
亞洲超模娜塔莉更特別穿著母子裝與三歲混血兒子跳出各種可愛舞步 。另外，人氣親子 KOL 哈啾一家、酪梨丹丹等也都熱情參與， 希望邀請更多大小朋友一起動一動！
「小公視勾勾盃」活動熱烈開跑中，即日起到 9 月 21 日只要加入小公視 IG，使用「小公視勾勾盃」IG濾鏡，選擇「The Body Song」或「抖抖舞」其中一款來錄製影片，影片中必須要有 12 歲以下的小朋友入鏡，再將影片上傳至 IG Reel 公開分享並標註小公視IG帳號(ptsxs.tw)
及標記小公視勾勾盃，就有機會獲得滑步車、兒童相機等好禮， NANA也力邀小小朋友趕快來參加活動，喊話說：「 拿出自信跟著音樂一起搖擺，跳就對了！」
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在錄製濾鏡示範影片時，
從 5 歲就開始練舞的NANA對於這次能擔任「小公視勾勾盃」
NANA 第一首先錄製小公視科幻冒險節目《The TCUP Show》的「THE BODY SONG」歌曲，這首原創音樂是利用 POP Music 的節奏帶領學齡前孩童認識身體的不同部位。
NANA 在聽過音樂後先跟著濾鏡影片跳動，再漸漸發展出自己的律動，
第二首是小公視專為 3 到 6 歲孩子們設計的歌舞節目《動滋達滋森之島》中的「抖抖舞」，
本次舞蹈挑戰也出現許多「跨界」親子響應，其中包含主播卓君澤與 10 個月大兒子百香果跟著音樂擺動，可愛度破表！
「小公視勾勾盃」活動熱烈開跑中，即日起到 9 月 21 日只要加入小公視 IG，使用「小公視勾勾盃」IG濾鏡，選擇「The Body Song」或「抖抖舞」其中一款來錄製影片，影片中必須要有 12 歲以下的小朋友入鏡，再將影片上傳至 IG Reel 公開分享並標註小公視IG帳號(ptsxs.tw)
小公視YT頻道：https://www.youtube.
com/@PTSKIDS
小公視勾勾盃活動：https://pse.is/
ptsxsIGevent
小公視勾勾盃濾鏡：https://pse.is/
ptsxsIGeffect
卓君澤與百香果舞蹈挑戰：https://pse.is/
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Natalie 娜塔莉與瓜哥舞蹈挑戰：https://pse.is/
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