金鐘獎戲劇入圍不斷更新／《不夠善良》呼聲高　賀軍翔甩醜聞拚獎

第59屆金鐘獎將於10月18日舉行「節目類」頒獎典禮，19日為「戲劇類」頒獎典禮，地點在台北流行音樂中心，今（11）日下午2點公布入圍名單，今年有資格角逐戲劇獎項的作品質、量兼備，《不夠善良的我們》、《不良執念清除師》、《商魂》、《鹽水大飯店》、《八尺門的辯護人》、《有生之年》等佳作都來勢洶洶，其中賀軍翔從性侵害案脫身，問鼎視帝的呼聲頗高。
端出今年的戲劇作品，觸及50年代商場鬥爭、三角畸戀、小家庭的衝突和和解、奇幻打怪、死刑、原住民和外籍移工權益等議題，《有生之年》吳慷仁、《八尺門的辯護人》李銘順、《愛愛內含光》柯震東、《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、《阿叔》王識賢、《最佳利益2、3》天心等人都有機會角逐個人演技類獎項，5月捲入性醜聞獲不起訴的賀軍翔，今年也有報名。
其他受關注的話題劇還有《美食無間》、《此時此刻》、《何百芮的地獄毒白》、《非殺人小說》、《華麗計程車行》、《親愛壞蛋》、《生命捕手》、《地獄里長》、《欺妻49天》、《百味小廚神：中元大餐》、《奇蹟》、《關於未知的我們》、《開創者》、《少女八家將》。
第59屆金鐘獎戲劇類入圍名單：
戲劇節目獎
戲劇節目導演獎
戲劇節目女主角獎
戲劇節目男主角獎
戲劇節目編劇獎
戲劇類節目創新獎
戲劇節目男配角獎
戲劇節目女配角獎
迷你劇集獎
電視電影獎
迷你劇集（電視電影）導演獎
戲劇類節目視覺特效獎
戲劇類節目美術設計獎
戲劇類節目造型設計獎
戲劇節目最具潛力新人獎
戲劇原創歌曲獎
迷你劇集（電視電影）編劇獎
迷你劇集（電視電影）女主角獎
迷你劇集（電視電影）男主角獎
迷你劇集（電視電影）女配角獎
迷你劇集（電視電影）男配角獎
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
戲劇配樂獎
戲劇類節目聲音設計獎
戲劇類節目攝影獎
戲劇類節目剪輯獎
戲劇類節目燈光獎
人氣戲劇節目獎
特別貢獻獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責， 主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西， 典禮主持人則是姚淳耀。星光大道將於下午五點開始， 典禮頒獎則於七點正式開始。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音 轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方You tube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡ST ARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
OD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外， 亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、V idol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
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其他受關注的話題劇還有《美食無間》、《此時此刻》、《何百芮的地獄毒白》、《非殺人小說》、《華麗計程車行》、《親愛壞蛋》、《生命捕手》、《地獄里長》、《欺妻49天》、《百味小廚神：中元大餐》、《奇蹟》、《關於未知的我們》、《開創者》、《少女八家將》。
第59屆金鐘獎戲劇類入圍名單：
戲劇節目獎
戲劇節目導演獎
戲劇節目女主角獎
戲劇節目男主角獎
戲劇節目編劇獎
戲劇類節目創新獎
戲劇節目男配角獎
戲劇節目女配角獎
迷你劇集獎
電視電影獎
迷你劇集（電視電影）導演獎
戲劇類節目視覺特效獎
戲劇類節目美術設計獎
戲劇類節目造型設計獎
戲劇節目最具潛力新人獎
戲劇原創歌曲獎
迷你劇集（電視電影）編劇獎
迷你劇集（電視電影）女主角獎
迷你劇集（電視電影）男主角獎
迷你劇集（電視電影）女配角獎
迷你劇集（電視電影）男配角獎
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
戲劇配樂獎
戲劇類節目聲音設計獎
戲劇類節目攝影獎
戲劇類節目剪輯獎
戲劇類節目燈光獎
人氣戲劇節目獎
特別貢獻獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
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