金鐘獎戲劇入圍不斷更新／《不夠善良》呼聲高　賀軍翔甩醜聞拚獎

我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎將於10月18日舉行「節目類」頒獎典禮，19日為「戲劇類」頒獎典禮，地點在台北流行音樂中心，今（11）日下午2點公布入圍名單，今年有資格角逐戲劇獎項的作品質、量兼備，《不夠善良的我們》、《不良執念清除師》、《商魂》、《鹽水大飯店》、《八尺門的辯護人》、《有生之年》等佳作都來勢洶洶，其中賀軍翔從性侵害案脫身，問鼎視帝的呼聲頗高。端出今年的戲劇作品，觸及50年代商場鬥爭、三角畸戀、小家庭的衝突和和解、奇幻打怪、死刑、原住民和外籍移工權益等議題，《有生之年》吳慷仁、《八尺門的辯護人》李銘順、《愛愛內含光》柯震東、《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、《阿叔》王識賢、《最佳利益2、3》天心等人都有機會角逐個人演技類獎項，5月捲入性醜聞獲不起訴的賀軍翔，今年也有報名。其他受關注的話題劇還有《美食無間》、《此時此刻》、《何百芮的地獄毒白》、《非殺人小說》、《華麗計程車行》、《親愛壞蛋》、《生命捕手》、《地獄里長》、《欺妻49天》、《百味小廚神：中元大餐》、《奇蹟》、《關於未知的我們》、《開創者》、《少女八家將》。【電視金鐘】電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）節目類典禮時間：2024.10.18 (五)紅毯主持人：黃豪平、木木典禮主持人：吳姍儒（Sandy）戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)紅毯主持人：楊小黎、侯彥西典禮主持人：姚淳耀【廣播金鐘】入圍公布：2024.9.4（三）典禮時間：2024.10.12（六）典禮主持人梁正群、 屠潔第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。詹朴表示，「」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責，主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。