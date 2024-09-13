義大利藥廠美納里尼獲選「亞洲最佳企業雇主」　實現最佳工作文化

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▲美納里尼溫暖而團結的工作文化，吸引到許多認同此文化的夥伴加入團隊。 （圖／美納里尼提供）

義大利第一大藥廠、亞太區台灣分公司新加坡商美納里尼醫藥，今年首次參加亞洲具代表性的人力資源雜誌——《HR Asia》2024年台灣「亞洲最佳企業雇主獎」，在企業核心文化、員工自我認同及團隊凝聚力的三大領域中，以員工自評平均分數高於所有參賽公司15-19個百分點的優異成績獲獎。今年總計368家企業參加，僅92家公司獲獎，美納里尼醫藥被評為擁有最佳工作文化，坐穩亞洲最佳企業雇主的頭銜。義大利藥廠美納里尼醫藥台灣區總經理陳姿安表示，過去公司一直透過內部不記名的員工滿意度調查，了解同仁對公司的認同度。今年首次參加由《HR Asia》舉辦的評選，調查結果與公司內部調查非常一致，再次證明了同仁對公司的認同與向心力。陳姿安強調，美納里尼與其他獲獎公司一樣，致力於成為員工和社會認同的好公司。美納里尼台灣最具吸引力的特色在於其溫暖的團隊氛圍及和諧的工作文化，這都歸功於公司的企業使命：恪守對健康的承諾和「締造健康生活」的理念，希望藉由工作增添人類福祉，讓員工、病患及客戶都能從中獲得鼓舞。實現這一品牌承諾的前提是，讓員工展現最佳的一面，美納里尼以信任、平等、多元包容的態度對待每一位成員，不分階級或部門，只專注於專業和共同目標的實現，從而創造出一個開放、尊重、團結的團隊。美納里尼已在全球140個國家設有業務，進入台灣市場已邁入第13年。隨著公司逐步擴展，美納里尼台灣的業務範圍涵蓋健保處方藥及自費藥品，並於2022年進入保健食品市場，為消費者提供更多優質健康選擇。在業務快速增長的背景下，美納里尼的人才培育關鍵在於健全的制度和靈活的執行精神，鼓勵同仁勇於提出想法、多元嘗試，在不斷學習中保持熱情與好奇心，也因此讓公司與同仁之間能共同成長，形成良好的互動火花，這樣的工作環境吸引了許多認同美納里尼文化的夥伴加入，其中近四成的新進同仁更是由內部推薦而來。美納里尼不僅提供完善的教育訓練和升遷管道，還有具競爭力的福利措施及彈性工作安排，讓員工得以平衡工作與家庭。今年初，公司更搬遷至全新辦公室，提供更舒適、健康、高效的工作環境，未來，美納里尼台灣將不斷追求卓越，不論是對病患、消費者、合作夥伴，還是美納里尼所重視的員工，致力成為一個更重要、更可靠的夥伴。