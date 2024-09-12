電視上的奇異果姐姐現身！3歲小孩認不出　本尊心酸嘆：很努力了

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▲奇異果姐姐相當賣力，一邊唱歌一邊跳舞，希望能吸引男孩注意，但對方卻只盯著電視，讓她相當尷尬。（圖／IG kiwiwihi）

目前在YOYO家族中擔任水果生力軍的奇異果姐姐（莫允樂），因可愛的外表與姣好的身材，被廣大網友譽為「童年女神」，而現年32歲的她也時常在社群上與粉絲互動，相當親民。奇異果姐姐昨（11）日更在社群上曬出自己與小孩互動的影片，沒想到目測約3歲的小男孩完全認不出眼前就是在幼幼台帶動跳的大姐姐，讓她尷尬表示：「我...很...努力了。」讓一票網友笑翻。影片中可以看見奇異果姐姐正在和小男孩互動，但小男孩眼睛卻直勾勾的盯著電視螢幕，絲毫不理會眼前的奇異果姐姐，儘管她一邊唱歌一邊試圖跳舞吸引男孩的注意力，不過男孩卻仍然不予理會。更搞笑的是，他正在看的電視節目，就是奇異果姐姐的帶動跳，但男孩卻完全沒發現電視裡的人就站在他眼前，更直接略過，讓奇異果姐姐尷尬看向鏡頭，更在貼文中表示：「我...很...努力了。」還笑稱從電視裡走出來的結局和自己想像的不太一樣。有趣的是，男孩還會手指螢幕，跟著跳舞，但就是不肯理會奇異果姐姐，讓大票網友笑翻，直呼：「姐姐你擋住人家看Kiwi姐姐」、「那孩子不知道他有多幸運」、「距離產生美感」、「看來小朋友都是用哥哥姐姐的衣服在認人」、「下次要穿上班制服出現了」、「顏色不對，跟Kiwi姐姐不一樣，哈哈」、「不忍直視」、「Kiwi姐姐要努力」、「生在福中不知福的小鬼頭。」