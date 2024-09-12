小人物努力爬上女一「演被侵害角色」　奈緒身體遭傷害：尊嚴踐踏

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▲片中，風間俊介（左）對待奈緒「不友善」。（圖／華映娛樂）

▲模特兒出身的奈緒，現在是日本大小螢幕上常見的女演員。（圖／華映娛樂）

▲奈緒（左）覺得「原美鈴」不好演，直呼真得超痛苦。（圖／華映娛樂）

日本電影《老師的善意謊言》改編自作家鳥飼茜的爭議同名漫畫，累計銷量超過100萬冊，故事從性暴力切入探討性別議題，刻畫出男女之間的不平等，震驚三觀，由奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介、三吉彩花共同演出。奈緒答應接下高難度的「原美鈴」女主角，才讓這部籌備長達近10年的電影開拍，但全心投入演出的她忍不住大呼：「演出的過程一直覺得尊嚴被踐踏，真的超痛苦。」《老師的善意謊言》描述高中女老師原美鈴（奈緒 飾）遭到閨密淵野美奈子（三吉彩花 飾）的未婚夫早藤雅已（風間俊介 飾）性侵，多年來更多次被脅迫與其發生關係、暴力相待，導致身心受創。某日，美鈴班上的男學生新妻祐希（豬狩蒼彌 飾）向她吐露關於自己的性愛煩惱，令美鈴感到同病相憐，新妻也對真誠接納他的美鈴產生好感，但美鈴仍卻沉溺在慾望和道德感中掙扎。很快的，這段扭曲的四角關係逐漸失去平衡，開始失控。其實《老師的善意謊言》的劇本籌備長達10年，因為以性侵、性別歧視的題材敏感，遲遲無法翻拍；導演開拍前找過10位女演員當主角，卻頻頻遭拒，在多次接洽之下，奈緒終於答應挑戰從影以來的最大尺度演出。而電影劇情探討性別歧視的劇情深刻寫實，過激的性暴力場面及大膽呈現的手法，最終被列為18禁限制級上映。奈緒今年29歲，她會踏入演藝圈的契機，是在高一被星探挖掘，先加入模特兒公司出道；2015年滿20歲後獨自搬到東京，並將藝名改成「本田 なお」，出演許多戲劇並得獎後，接到不少廣告代言；直到2017年，她換公司並將名字改回「奈緒」演了許多膾炙人口的作品：《輪到你了》、《姐姐的戀人》、《這是戀愛！～不良少年與白手杖女孩～》、《劇場版 Signal 長期未解決事件搜查班》、《輪到你了 劇場版》。出道從小角色開始演起的她，以自然出色的演技成功卡上女主角之位，也成為許多導演再尋找「年輕演技好」的女演員第一選擇，片約不斷，但她表示這2年、3年來，都不停在演出悲傷痛苦的角色，因此常常陷入情緒低落的狀態，忍不住向經紀人許願可以轉換挑戰演喜劇。奈緒拍攝《老師的善意謊言》前，深知這不僅僅是演戲這麽簡單，角色與故事無法單憑演技來應對，雖然已做好心理準備，但是隨著劇情發展，女主角「原美鈴」的經歷，讓奈緒坦承在詮釋角色的過程中發現，很多原因無法單純用理性去理解，了解得越深入，就也越演越辛苦，「我覺得自己的尊嚴被踐踏得好痛苦」。片中一場搬家場景，同時也是遭到早藤強暴的戲碼，奈緒表示內心感到相當恐懼和悲傷，在拍攝結束後，仍是止不住顫抖和流淚：「那一瞬間我親身體會到面對對方壓倒性的力量，卻無法作出任何呼救和反抗的無助，對女性來說是多麼可怕的事。威脅和虐待不僅帶來身體上的傷害，還剝奪了人性尊嚴，我常常在想，如果女主角沒有經歷這一切，她的人生也許會完全不同。」回顧這部需要決心去投入的作品，奈緒提到十分感謝和她有最多對手戲的演員，除了扮演「早藤雅已」的風間俊介那可怕眼神讓她快速入戲，另一個飾演愛上她的男學生「新妻」豬狩蒼彌的清新演出，安慰了奈緒拍攝時的沉重心情，「他完美詮釋出高中男生對於男女關係的困惑和迷茫，只要站在他的面前，我就能自然湧現感情，彷彿是一道照耀我的光明與希望」。為了挑戰美鈴這個角色，奈緒特地閱讀許多關於性暴力的書籍，「老實說，我在拍攝時的狀態並不算完美，現在回想起來，也許有更多我可以演得更好的細節。」同時表示自己很認真面對和思考性別議題：「對於眼前發生的事情，不同的立場會帶來不同的解讀，能夠遇見這個故事，對我來說是人生中的一件大事。」她很希望沒有人因為這部電影而感到受傷或痛苦，期待大家都能勇敢面對自我。導 演：三木康一郎編 劇：安達奈緒子、鳥飼茜（原作）監 製：稲垣龍一郎、中島章博、永井拓郎片 長：117分鐘語 言：日語主 演：奈 緒（飾演：原美鈴）風間俊介（飾演：早藤雅已）豬狩蒼彌（飾演：新妻祐希）三吉彩花（飾演：淵野美奈子）台灣上映日：2024年9月13日