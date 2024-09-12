夏黃廉盈再被前夫撕！疑拿家用「縮陰做假胸」　嗨玩牛郎店到天亮

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▲夏黃廉盈被前夫指控不繳卡費，反倒拿家用錢做醫美。（圖／IG lienhsia）

▲夏天倫在Threads上貼出長文控訴，列舉前妻的所有罪狀。（圖／Threads）

被封為「名媛版大S」的夏黃廉盈，在2021年與前夫夏天倫和平結束12年的婚姻，不過前夫夏天倫上個月開始，卻頻頻大動作爆出女方黑料，不過後續夏黃廉盈也反擊指出遭到前夫長期施以精神暴力，沒想到夏天倫再度砲轟，痛批夏黃廉盈利用本該拿來家用的錢，私自挪用拿去做縮陰、隆乳手術，還跑牛郎店玩到天亮。夏天倫昨（11）日在Threads上再度發文，條列夏黃廉盈的所以罪狀，指出夏黃廉盈拿家用的錢跑去做隆乳和縮陰手術：「拿我給妳家用的錢去做縮陰道手術還有隆乳手術，而直接不繳該付的卡費！」更痛批：「不想影響家人就不該搞消失、跟一堆不良媽媽們與一堆軟趴趴的牛郎去KTV玩到天亮。」不只如此，夏天倫更反擊，指出前妻「偷紅包錢」一事罪證確鑿：「保險箱裡的確有來自爺爺十年給兩人的紅包與錢，這不能亂扯，離婚後妳已經不是我家人了，沒有通過同意就拿人家東西就是偷。」最後夏天倫強調他與夏黃廉盈離婚的主要原因，就是因為女方搞消失不回家，還總在外面過著頹廢生活，甚至還怒嗆女方在兩人尚未離婚時就和疑似「小王」的男人睡在一起，讓家人意外撞見，被蒙上陰影，引發熱議，不少網友對於兩人的互撕看傻眼，直呼：「這位媽媽夠前衛」、「你真狠」、「路人甲的我看了都捏把冷汗。」