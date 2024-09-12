ASTRO產賀替已逝隊友文彬的妹妹慶生！暖心準備生日會看哭粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產賀除了掐準半夜12點給秀雅送上祝福外，還準備了蛋糕、海帶湯，私下為她慶生。（圖／ddana_yoon IG）

▲文彬過世後，ASTRO的成員們也不忘照顧文秀雅與兩人的父母，暖心的團員們還集合所有家長們一起慶祝韓國的「父母節」， 緩解兩老的傷痛。（圖／ddana_yoon IG）

韓國男團ASTRO的成員文彬在去年4月驟然離世，得年25歲。突如其來的噩耗不只給粉絲、團員們帶來巨大的衝擊，同樣身為偶像的妹妹文秀雅，也難以走出哥哥離世的陰霾，因此暫停演藝活動將近一年。不過，ASTRO的隊友們在文彬逝世後依然相當照顧秀雅，近日秀雅迎來26歲生日時，成員產賀還特意準備蛋糕、海帶湯，為她慶生，溫馨的互動也看哭不少粉絲。產賀與文彬曾組成小分隊發歌，兩人感情相當深厚要好，在文彬過世後，產賀也如同家人一般，陪伴文彬的妹妹文秀雅身邊。本月9日秀雅迎來26歲生日時，產賀除了掐準半夜12點送上祝福外，還私下為她慶生並PO出多張照片祝福。相當用心的產賀除了生日蛋糕外，也準備了韓國人慶生必喝的海帶湯，兩人就在烤肉店唱起生日歌，在秀雅許完願後，他還俏皮的往對方臉頰抹上粉色的奶油。貼文出狂吸將近60萬人按讚，看到久違出鏡的秀雅笑的如此燦爛，粉絲們紛紛湧入留言寫下祝福。其實自文彬過世後，ASTRO的成員們開始替他肩負起「哥哥」的角色，照顧文秀雅與文父、文母，暖心的團員們先是集合父母們，帶著文彬爸媽一起慶祝韓國的「父母節」， 緩解兩老的傷痛外，還一起現身Billlie的演唱會，為文秀雅應援，就連ASTRO官方X也曬出後台合照並鼓勵、肯定秀雅，團魂滿滿的暖心舉動，也讓不少粉絲們直接落淚。文彬與文秀雅兄妹倆感情相當融洽，兩人的一起合作登上音樂節目的舞台至今仍然在網路上流傳。文秀雅甚至在節目中曾透露，自己便是受到哥哥的影響才踏入娛樂圈。在文彬離世後，精神狀態不佳的她，多次健康問題暫停演藝活動，前後休息將近一年，直到今年4月才逐步回歸正軌，帶著哥哥的份繼續偶像生涯，回歸團隊。