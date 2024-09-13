83歲《戲說》曾國峯驟逝　資深女星悲痛發文曝生前「唯一交代」

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▲資深女星郭美珠與曾國峯合作多年，2人私下關係良好，昨日郭美珠於臉書悲痛發文，證實曾國峯離世消息。（圖／郭美珠臉書）

▲曾國峯以經典的綠葉角色深植人心，曾出演過《戲說台灣》、《台灣奇案》等經典戲劇。（圖／郭美珠臉書）

資深男星曾國峯出道50年多年，出演過《戲說台灣》、《台灣奇案》等經典戲劇，是許多老一輩觀眾熟悉的面孔。然而昨（12）日凌晨驚傳病逝，享壽83歲。多年好友女星郭美珠也於臉書發文證實此消息，並透露曾國峯生前唯一交代。曾國峯生前與資深女星郭美珠關係交好，2人相識至今已超過40年，昨日郭美珠在臉書悲痛發文寫下：「又是一個資深老牌演員走了。曾國峯，今天4點半在榮總跟世間告別。」她也透露曾國峯生前只交代兒子、女兒1件事，就是要把自己的死訊通知給演藝工會，而郭美珠接到對方子女的電話後，也二話不說出手幫忙。根據《三立新聞網》報導，曾國峯家屬表示，曾國峯近年長期洗腎，近來又受肺疾所苦，在住院期間病情加重，昨日凌晨病情急轉直下、失去生命跡象，家屬不捨他再受折磨，因此忍痛放棄插管治療，曾國峯最終於清晨4點半辭世，家屬也透露他當時走得很安詳平靜。出道50年的曾國峯演出過無數戲劇，主要演出台語劇為主，早期作品包括《草地女婿》、《妙計狀元才》、《大嬸婆闖江湖》、《七爺八爺闖天關》等劇，近年經常出演《戲說台灣》、《台灣奇案》，憨厚喜感的外型以及經典的綠葉角色深植人心，如今突然傳來驟逝消息，也讓不少親友和粉絲十分不捨。