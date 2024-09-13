「火雲邪神」前妻黎愛蓮過世！75年人生坎坷　失婚、被澆強酸毀容

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▲黎愛蓮活躍於60、70年代演藝圈，影歌雙棲。（圖／黎愛蓮臉書）

▲黎愛蓮女兒在媽媽的臉書發布訃聞。（圖／黎愛蓮臉書）

▲黎愛蓮的前夫是港片《功夫》反派「火雲邪神」、武打明星梁小龍。（圖／微博）

香港中英混血歌手黎愛蓮9月1日在醫院離世，享壽75歲，女兒透過媽媽的臉書發文證實，黎愛蓮的前夫是電影《功夫》反派「火雲邪神」梁小龍，兩人結婚5年便離婚，黎愛蓮人生很悲傷，除了婚姻不順，還被人當街潑強酸，導致毀容被迫退出樂壇，更因此罹患憂鬱症，多次動念輕生。黎愛蓮為60、70年代紅極一時的歌手，擅長演繹西洋流行歌，灌錄不少唱片也參演電影，她1975年和武行梁小龍結婚，兩人育有1女，當年黎愛蓮名氣遠大於老公，夫妻倆常常爭吵，傳出她曾經被梁小龍家暴，長期服用安眠藥，最終走上離婚一途。命運似乎不願放過黎愛蓮，1979年1月，她在住處外被不明人士澆淋鏹水，頭、背、雙手嚴重灼傷，臉也受波及，歹徒行兇手法有多種版本，有傳言黎愛蓮遇襲跟老公梁小龍在外結仇有關，但都被夫妻倆否認，而破相的黎愛蓮身心受創，退出演藝圈，前後接受近20次植皮及磨皮手術，花費超過400萬元港幣（約1650萬元新台幣），試圖重建面容。黎愛蓮離開娛樂圈長達16年，1995年才再度復出舉行演唱會，也發行音樂作品。黎愛蓮過世時，女兒隨侍在側，透露媽媽走得很安詳，她在訃聞中表示，母親喪禮定於10月4日，隔天出殯，採用天主教儀式進行。好友轉述黎愛蓮女兒的話：「9月1日我在醫院陪著她，我感覺到她慢慢要走了，我向她笑說，黎小姐妳已經三天沒有吸煙了，她聽到了也即寬容的笑了，我在她耳邊說，妳要記住這個表情和肌肉，妳好美，妳真的好美...」