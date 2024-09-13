特企／果粉快看！ANKER蘋果系列新品全新 Qi2 配件多設備高效充電

2024蘋果秋季發表會於本月10日凌晨登場，一連帶來iPhone 16系列等多款新品，數位充電品牌ANKER也跟上潮流推出蘋果系列新品！包括多設備可同時充電的「B2557三合一充電器」，以及支援最大15W磁吸無線充電、USB-C雙向快速充電的「A1654行動電源」，全新Qi2 配件推出，解鎖充電新體驗。
B2557三合一充電器可同時為iPhone、AirPods和Apple Watch充電
ANKER B2557三合一充電器是一款專為蘋果用戶打造的多功能充電解決方案，可同時為iPhone、AirPods和Apple Watch充電，提供簡單高效的充電體驗。該充電器設計輕巧便攜，差旅收納輕鬆，不論是短途出差還是長途旅行，都不必擔心插座不足的問題。此外，它還具備多型態可折疊設計，即使在辦公室僅有一個插座的情況下，也能輕鬆同時為三款蘋果設備充電。B2557配備真15W極簡快充功能，採用新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，提供快速、安全、高效的無線充電，大幅減少能量浪費，是日常使用和旅行的理想選擇。
A1654行動電源配備新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電
另一款A1654行動電源同樣是專為蘋果設備設計的多功能充電法寶，支援最大15W磁吸無線充電和USB-C雙向快速充電，並內建手機支架，為用戶提供便捷的充電體驗。該行動電源配備新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，為iPhone提供安全又高效的無線充電，最大功率達15W。同時，A1654具備27W USB-C PD雙向快速充電功能，能為iPhone全速充電，並支援20W輸入，迅速為行動電源補充電量，它還搭載LED狀態顯示屏，能清晰顯示剩餘電量及預計充滿電時間。A1654設計簡約流暢，質感與大容量兼具，並內建手機支架，讓用戶可以邊充電邊追劇。此外，ActiveShield™ 2.0智能溫度感測系統每天監測超過3,000,000次，確保在15W無線快充過程中保持合適溫度，提供安全可靠的充電保障。
ANKER系列產品涵蓋無線充電、行動電源、線材和壁式充電器等各種智慧3C周邊，曾榮獲紅點、iF等多項國際大獎
ANKER的系列產品涵蓋無線充電、行動電源、線材和壁式充電器等各種智慧3C周邊，曾榮獲紅點、iF等多項國際大獎，並在北美、日本及歐洲多國市場取得亮眼成績，全球用戶超過1億人。ANKER擁有多項專利技術，不斷追求卓越，致力於在每一個細節上融合美學、科技與實際應用的創新設計。新品B2557和A1654將於9月16日正式在台灣上市，MOMO購物將於9月9日至9月29日舉辦優惠活動，登記即送100 MO幣，並於9月10日至9月12日開放預購，9月13日A1654現貨供應，果粉千萬別錯過。
更多相關資訊，請參考ANKER官方網站及臉書：
預購連結： MOMO購物
Facebook： Anker Taiwan
官網： Anker官網
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ANKER B2557三合一充電器是一款專為蘋果用戶打造的多功能充電解決方案，可同時為iPhone、AirPods和Apple Watch充電，提供簡單高效的充電體驗。該充電器設計輕巧便攜，差旅收納輕鬆，不論是短途出差還是長途旅行，都不必擔心插座不足的問題。此外，它還具備多型態可折疊設計，即使在辦公室僅有一個插座的情況下，也能輕鬆同時為三款蘋果設備充電。B2557配備真15W極簡快充功能，採用新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，提供快速、安全、高效的無線充電，大幅減少能量浪費，是日常使用和旅行的理想選擇。
A1654行動電源配備新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電
另一款A1654行動電源同樣是專為蘋果設備設計的多功能充電法寶，支援最大15W磁吸無線充電和USB-C雙向快速充電，並內建手機支架，為用戶提供便捷的充電體驗。該行動電源配備新一代Qi2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，為iPhone提供安全又高效的無線充電，最大功率達15W。同時，A1654具備27W USB-C PD雙向快速充電功能，能為iPhone全速充電，並支援20W輸入，迅速為行動電源補充電量，它還搭載LED狀態顯示屏，能清晰顯示剩餘電量及預計充滿電時間。A1654設計簡約流暢，質感與大容量兼具，並內建手機支架，讓用戶可以邊充電邊追劇。此外，ActiveShield™ 2.0智能溫度感測系統每天監測超過3,000,000次，確保在15W無線快充過程中保持合適溫度，提供安全可靠的充電保障。
ANKER系列產品涵蓋無線充電、行動電源、線材和壁式充電器等各種智慧3C周邊，曾榮獲紅點、iF等多項國際大獎
ANKER的系列產品涵蓋無線充電、行動電源、線材和壁式充電器等各種智慧3C周邊，曾榮獲紅點、iF等多項國際大獎，並在北美、日本及歐洲多國市場取得亮眼成績，全球用戶超過1億人。ANKER擁有多項專利技術，不斷追求卓越，致力於在每一個細節上融合美學、科技與實際應用的創新設計。新品B2557和A1654將於9月16日正式在台灣上市，MOMO購物將於9月9日至9月29日舉辦優惠活動，登記即送100 MO幣，並於9月10日至9月12日開放預購，9月13日A1654現貨供應，果粉千萬別錯過。
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