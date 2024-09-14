夏黃廉盈反擊推老父上戰場被轟！前夫夏天倫IG直播提「4大要求」

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▲前夫夏天倫IG開直播，對前妻夏黃廉盈提「4大要求」。（圖／夏黃廉盈IG）

「名媛版大S」夏黃廉盈（黃廉盈）2021年結束和夜店大亨夏天倫的12年婚姻，雙方最近撕破臉，男方控前妻偷紅包，她否認此事，並且請年邁父親「親情喊話」，不過目前影片已經刪除，夏天倫則最新在IG開直播，提出「4大要求」，雙方一來一往隔空交火，事情還沒落幕。夏黃廉盈被前夫多項指控，父親站出來幫忙說話，指夏天倫扭曲事實，「你像在拍一部獵殺連續劇」行為都是蓄謀已久，夏黃廉盈此舉受到批評，網友認為她不應將老父推上戰場，夏黃廉盈刪除影片後，聲明接下來會交由司法程序處理，「我確實沒有公關團隊，也不會打輿論戰，這讓我爸爸為我承擔確實不妥，但所言絕無虛構成分。」而夏天倫則是用IG開直播，對前妻提出「4大要求」，包括移交夏爺爺過去10年的紅包，總額為280萬；要求前妻移除社群帳號中的「夏」字；停止在社群網站上傳家人的照片；承諾以合理的方式進行合作。夏天倫進一步提到，事件已交由司法處理。他強調，自己並非要毀前妻人設，而是希望大家了解事件真相，他在直播也提到身心健康的重要，自己心情不佳喝酒摔斷腿、肋骨，在醫院昏迷、治療待了一個禮拜，感謝老天讓他活下來，現在為了家人要努力向上，希望前妻可以變回之前的模樣。