獨／美意成惡意！警察歌手控署長信箱遭濫用　成警界職場霸凌工具

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▲林宏銘在今年5月15日被通知遭人檢舉遲到與兼職，要求他進行說明。（圖／林宏銘提供）

▲林宏銘遭質疑上《冰冰Show》違法兼職，白冰冰提供語音訊息說明。（圖／林宏銘提供）

▲警政署長信箱規定，陳情案件若無具體之內容或未具真實姓名或住址者，得不予處理。（圖／取自警政署網頁）

▲林宏銘陪同時任刑事局長李西河上《冰冰Show》宣導反詐騙。（圖／林宏銘提供）

有警察歌手之稱的林宏銘，1993年警專畢業後，從警31年，今年7月退休。他曾拿下五燈獎冠軍，擔任警察期間經常配合任務宣傳，以悠美歌聲廣為人知。他在退休前，遭人至警政署長信箱檢舉，指控他兼職及遲到，雖經調查後還林宏銘清白，但整段過程令人身心俱疲，因此他決定提出法律訴訟，希望能夠遏止濫用投訴機制的漏洞一再發生。林宏銘退休前在航警局台北分局擔任警務員兼職勤官，今年5月15日航空警察局台北分局第二股（督察股）吳姓警務員通知他，有兩件警政署署長信箱具名檢舉他有上班遲到及兼職問題，要求他說明並接受調查。當時林曾表示「我沒有兼職，我會提誣告及妨害名譽」，吳姓警務員回覆「您可以直接到地檢控告」、「屆時應該會接收投訴單位提供資料」。根據警政署長信箱規定，陳情案件若無具體之內容或未具真實姓名或住址者，得不予處理。當時林宏銘曾向督察人員強調，希望知道本案是否具名，若不具名則不需且不應處理。據林宏銘表示，當他在LINE詢問吳姓警務員時，吳回覆他「控告就會收到投訴者資料」，意即此為具名檢舉，因此必須受理進行調查。調查過程中，督察股調閱林宏銘半年內的分局駐地監視器、分局前面停車場監視器調查上班影像，另外包括他在半年內上《我愛冰冰Show》的節目原檔。林宏銘表示，當時他上白冰冰的節目，是配合警政署反詐騙宣導，其中一集更是陪同時任刑事局長李西河上節目，並無任何歌唱酬勞，沒有違法兼職的問題。期間，白冰冰也傳語音訊息替林宏銘進行說明，強調警政署上節目宣傳屬於置入性質，應是節目要跟警政署收費，不可能提供任何車馬費給代表警方的林宏銘。至於遲到，林宏銘指出，航警局勤務中心屬於內勤單位，而且因警力不足，只有他一位執勤官，經常從早上8點半上班後，一路忙到晚上11點才能下班。警政署明文規定，全國警察機關勤務中心是內勤單位，不可報超勤加班費，因此林宏銘的長官給予他半小時的上班彈性，只要在早上9點前抵達，都不算遲到。經過一連串調查後，證實林宏銘並無遲到及兼職，他也立刻對檢舉人提出誣告的告訴，但最後收到「查無特定人涉有犯罪嫌疑」，意即當時為不具名檢舉，與當時林宏銘接獲的說法不同，因此他於9月5日再對航空警察局台北分局長蘇茂智、呂姓股長及吳姓警務員提告偽造文書及妨害秘密罪。林宏銘表示，調查過程令他身心俱疲、相當沮喪，還要承受旁人異樣眼光。他質疑，只因接獲投訴就調閱半年的上班影像，調查手段不合比例，更有妨害秘密之嫌，而且在退休之際，遭人檢舉違法兼職，是意圖使他無法順利退休，很有可能是有心人士利用署長信箱，對他強加莫須有罪名、進行人格謀殺。既然已經查無不法並順利退休，為何還要對相關人員提告？林宏銘認為，自己遭遇這類職場霸凌後，更能了解其中的痛苦，希望未來警政機關接獲投訴時，可以先對員警進行了解，而非讓署長信箱變成職場霸凌的工具，期待透過提告，嚇阻歪風。過去警界曾有多起遭長官欺凌而輕生的案例，林宏銘說：「我也是一個堂堂正正的警察，如果我今天因此想不開，誰要負責？」對於林宏銘的指控，航警局台北分局回應，本案已進入法律程序，將配合相關單位調查，其餘事項不予說明。