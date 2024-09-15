瑞士格勞賓登「10大最美」登山路線！萊茵河溯源、絕美步道超夢幻

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▲Val Maighels。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲盧姆內齊亞山谷Val Lumnezia。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲Gotthard pass。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲貝爾金Bergün。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲貝爾金Bergün。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲約里森湖。（圖／攝影Martin Bissig提供）

▲Alp Flix。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲萊茵河谷。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲Hexensee。（圖／Heavens Portfolio提供）

格勞賓登州（Graubünden）是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，擁有連綿起伏的雄偉山峰、壯麗峽谷風景，已標記的步道總長約1萬1000公里。為方便旅客選擇適合的登山路線，格勞賓登旅遊局收集10條網友票選出來最美的登山步道，有適合全家同行，也有挑戰高難度或高海拔、幾近護林員巡山的長距離路線等，提供全球旅客參考。◼️距離：8公里要前往蜿蜒歐洲1,232公里的萊茵河源頭，最短的路徑就是搭火車前往上阿爾卑隘口（Oberalp Pass）下車，從隘口旁的燈塔為起點，沿著山路往Val Maighels方向前行，約莫8公里路程，就能抵達萊茵河源頭，海拔2375公尺的托馬湖（Lake Toma）。托馬湖是冰河時期遺留下來的小盆地，周邊冰河消融後，留下長0.3公里、寬0.1公里的高山湖，面積不大，卻是瑞士山中別具意義的湖泊。至於上阿爾卑隘口，早在中世紀時期，格勞賓登州人通過隘口前往烏里州（Uri）和提奇諾州（Ticino）的山羊與豬等牲畜市場進行交易。目前所使用的道路，是1862~1863年建造的道路，上阿爾卑斯山的交通量逐年增加，直到1925年汽車運行，正式告別驛站馬車時代。此步道開放季節為每年6~10月，7月高山玫瑰與歐洲百合盛開，更為沿途風景增色。◼️距離：38.9公里為期三天的健行從盧姆內齊亞山谷（Val Lumnezia）延伸至盧克尼曼爾山口（Lukmanier pass）的跨州路線，最低海拔為1,208公尺、最高點為2,436公尺，在中世紀的時候為著名的人們使用騾子駝物往返的路徑。此路線最精采的部分便是穿越格萊納高原（Greina Plateau），可見一片未受人類影響的棉草景觀，還有機會遇上土撥鼠、羚羊和野山羊等野生動物，每年6~10月初，路線前段Vrin - Puzzatsch 都會有高山巴士運行，可搭乘巴士減省行程時間。◼️距離：68公里在為期四天的健行中，沿著早年主要的貿易路線步行，從格勞賓登的圖西斯（Thusis）穿過施普呂根山口（Splügen Pass）一直到義大利的基亞文納（Chiavenna）。從14世紀開始，施普呂根山口出發的路線，就是從德國南部通往義大利倫巴底區的熱門騾馬路徑，連接了德語區、羅曼語區、法語區和義大利語區的人民與村落。直到1882年，瑞士跨阿爾卑斯山鐵路線哥達鐵路（Gotthard railway），才逐漸改變了人們的交通方式。步道一開始就先穿過風景如畫的維亞馬拉峽谷（Viamala），接著經過齊利斯（Zillis）。別錯過齊利斯鎮上的聖馬丁教堂，小教堂頂有著完成於1100年、共計163塊正方形木板的聖經故事彩繪。接續是困難度較高但景致令人讚嘆的羅夫拉施盧赫特峽谷（Roflaschlucht gorge），向南爬升到海拔2,115公尺的山頂，再穿過瓦爾卡迪內洛山谷（Val Cardinello）和森林茂盛的聖吉亞可磨山谷（Val San Giacomo），即抵達基亞文納 (Chiavenna)。◼️距離：17.9公里阿爾布拉鐵路（Albula railway）是位於瑞士境內的單線窄軌鐵路，屬於雷蒂安鐵路（Rhaetian railway）的一部分，連接了瑞士南部格勞賓登州的圖西斯和聖莫里茨。1898年開工建設，1904年完工，全長67公里。而這條沿著阿爾布拉鐵路同行的步道，從普雷達（Preda）、貝爾金（Bergün）到菲利蘇爾（Filisur），沿途除了欣賞自然景致，還可透過與鐵路相關的解說牌，了解當初的建造過程。中間到貝爾金時，建議可前往鐵道博物館（Albula Railway Museum）參觀，透過歷史展品與模擬互動，深入認識鐵道的故事。行程最終在世界遺產蘭德瓦瑟高架橋畫下句點。由於該路線沒有太多高低起伏的路徑，經過火車站與城鎮也可稍事休息，相當適合全家同行。◼️距離：105.5公里國家公園全景步道（The National Park Panorama Trail）蜿蜒穿越瑞士國家公園的路線，可說是國家公園內的隱藏版路線，最適合前往的月份是每年6月至9月，雖有多段迷人風光一路相隨，但最低海拔高度為 1,112公尺、最高為2,941公尺，建議能適應高強度挑戰的登山者為佳。無論是走過鬼斧神工的烏伊納峽谷（Uina Gorge）、陡峭的克魯奧扎山谷（Val Cluozza），或是蒼翠繁茂的米施泰爾山谷（Val Müstair）UNESCO生物保護圈、漫步在策爾內茨（Zernez）和拉文（Lavin）之間的落葉松森林漫步，以及登上塞斯文納山口（Sesvenna Pass）上眺望碧綠的高山湖泊，豐富多變的美景，終能撫慰疲憊的腳步。此外，收錄在世界文化遺産的本篤會聖約翰修道院 （Benedictine monastery of St. Johann），以及見證14~18世紀採礦年代的Minieras da Fiern，則是沿路順遊的文化景點。◼️距離：11.1 公里熱愛登山攝影或最愛拍下獨特自然景致的登山友，別錯過這條大約5小時的環行路線！起點從弗呂埃拉山口（Flüela Pass）的Wägerhus Postauto 巴士站開始，沿途可遠眺錫爾夫雷塔山 （Silvretta Massif）和利納德峰（Piz Linard）的山峰。路程中最令人期待的莫過於因為約里冰川形成的約里森湖（Jöriseen lakes），湖水在陽光底下呈現漂亮藍綠色，加上回程還有其他大小不同的高山湖映襯著周邊山景，應是佔據相機記憶卡最多的路段。◼️距離：20.3 公里Alp Flix高原以一望無際的純淨自然景觀聞名，16世紀就由瓦爾澤人（Walser people）開墾、居住，至今山區的高山牧場仍有住民長年居住。路線從比維奧（Bivio）鎮上出發，往北步行會先穿過浪漫的落葉松林，先抵達薩拉特尼亞斯（Salategnas），當地最早有人類開墾居住的區域，以及退役的鐵礦石礦區。再經過如畫般的馬爾莫雷拉湖（Lake Marmorera），穿過庫爾茨（Cuorts）到達藍湖（Lais Blos），接續穿過森林即可到達 Plang da Crousch，被譽為該區山谷最美麗的觀景點。◼️距離：6.8公里魔塔拉山全景步道（Muottas Muragl Panorama Trail）是上恩加丁（Upper Engadine）夏季經典的賞景路徑。可搭乘魔塔拉山纜車上山，下車後穿過高山丘陵和牧場，可欣賞上恩加丁的湖泊、高原，以及伯爾尼納山脈的美景。冬季則另有一條7公里長，暱稱為哲學家小徑的健行路線。◼️距離：21.2 公里萊茵河峽谷也被稱為瑞士大峽谷，河谷地景特色是300公尺高的砂岩壁，且擁有極為多樣化的野生動物和植被，可說是阿爾卑斯山最令人印象深刻的景觀之一，也是推薦步道中唯一可從4月至10月都適合的路線，其他多為6、7月至10月中旬之前。路程從伊蘭次（Ilanz）出發，沿著前萊茵河（Vorderrhein）步行至Versam 車站，搭一段火車前往Trin車站，再繼續沿河岸即可走到賴興瑙（Reichenau）也就是前萊茵河 (Vorderrhein) 和後萊茵河 (Hinterrhein) 的交匯處。◼️距離：14.6 公里這是一條高低海拔落差較大的步道，最低點為海拔1,405公尺、最高點為2,485公尺，建議有豐富登山經驗者為佳。路線穿越達米拉爾山谷（Val Milar），終點是抵達「Lai dalla stria」又名「Hexensee」，在羅曼語中有女巫湖之意。湖周圍環繞著岩石，看起來就像一隻藍色的眼睛，無風時，湖水倒映著周圍的山脈，是絕佳的取景地點。夏季步行時，沿途不僅有花草同行，經過礦區時或許有可能看見閃亮的水晶礦石。以上個別路線在格勞賓登旅遊局官網上都有詳細說明、注意事項、適合前往的月份和建議裝備。每個路線頁面也提供「Plan this trip」的地圖功能，更多資訊請詳格勞賓登旅遊局官網。