21歲「丹麥小鮮肉」環島台灣爆紅！路人排隊搶合照　真實身分曝光

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▲21歲的Anton來自丹麥，被隨機抓到台灣旅遊後，他也嘗試自己當YouTuber，帥氣外型和健美身材也吸引不少粉絲。（圖／Anton IG）

▲來自丹麥的Anton去年接受The DoDo Men的臨時邀約，來到台灣進行3天2夜的旅程。（圖／Anton IG）

昨（14）日晚間，台中勤美突然出現大量排隊人潮，目標是和一名身高近200公分的歐美型男合照，不只吸引逛街民眾目光，也在IG、Threads等社群掀起討論；，他並非歌手或國際知名大人物，而是，如今Anton透過假期再次回到台灣進行環島，吸引眾多粉絲關注動向、合照。回顧2023年11月，主打「跳脫舒適圈」的YouTuber，由Eric、Ian組成的The DoDo Men推出「美國街頭隨機抓路人回台灣旅遊」的企劃，甚至要幫對方支付全額旅費，而，在台灣3天2夜的行程中，體驗了珍珠奶茶、小籠包、夜市、釣蝦、廟宇、台北101、九份等美食和景點。當時影片一出反應極佳，從沒來過台灣的Anton，對台灣文化展現極高的熱愛，而Anton和台灣的緣分，也從遇見The DoDo Men那刻起展開，Anton甚至以「我是Anton」的名稱，開設個人的YouTube頻道，而The DoDo Men在今年也遠赴丹麥，體驗Anton的一日生活，還一起製作「歐洲隨機旅行」企劃，Anton今年8月18日過完21歲生日後，，這次他甚至帶上一位攝影師陪同，Ian也特地到桃園機場替Anton接機，Anton在過去幾天在南台灣跑透透，去了台南神農街、吃嘉義火雞肉飯，也出沒在雲林斗六，他頻繁透過IG透露自己的行蹤，吸引不少粉絲「特地巧遇」，並帶他更認識各個城市特有的文化。昨天Anton來到台中，他先是到春水堂喝了最愛的珍奶，還參與台灣的麻將文化，晚上到了勤美後，現場排隊等拍照的人潮幾乎看不到盡頭，Anton對粉絲也來者不拒，擁抱、公主抱、配合Pose樣樣來；經過如此瘋狂的一晚，Anton也在IG發文表示，Anton將持續進行環島行程，Ian也表示「看到他的人去找他，教他中文！」