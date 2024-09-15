特企／「ESG遠見共好圈」1周年　跨域資源整合促30組產學合作

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《遠見》深植ESG企業永續獎逾20年，於2023年打造「ESG遠見共好圈」平台，讓大企業與中小企業攜手，也提供企業與學校合作的舞台，朝永續共好目標邁進。在成立屆滿一年之際，首次舉辦「ESG產學共創加速器」媒合活動，以社會人才、環境共好、科技驅動三大面向，協助企業、大學進行媒合，並創下30組成功媒合的斐然成績！實踐ESG遠見共好圈核心概念「首創跨域資源整合」，透過理論基礎加上經典案例實務分享，促成「強強聯手」發揮最大效益。「ESG產學共創加速器」共15家企業和大學上台提案簡報，以及20家產業界、學界單位到場聆聽。30組成功媒合的案例中，以Deya品卓企業成果最為豐碩，成功與裕隆集團、雲品國際酒店、遠傳電信、雙和醫院、高雄餐旅大學、淡江大學等6家產學界搭起合作橋梁；此外，企業界的裕隆集團、雲品國際酒店、遠傳電信，皆分別與淡江大學、中興大學跨界媒合。ESG與USR核心結合 開創跨界結盟契機遠見雜誌社長楊瑪利於開場致詞時表示，《遠見》做ESG企業永續獎已超過20年，2020年起，開始做USR大學社會責任獎，而2023年成立「ESG遠見共好圈」宗旨即包括舉辦媒合會，促使企業與大學「手牽手」跨界共好，邁向永續。期待透過提案，讓雙方無論在經費、人才、專業都能分享資源，找出「最速配」方案，實現跨產業、跨領域，共學共創的永續願景。教育部USR推動中心總主持人蘇玉龍提到，由於現今大學提倡「入世學術」，以利培養社會所需人才，故USR相關計畫皆圍繞「在地連結、人才培育」的核心價值。若要進一步提升USR發展，勢必得與產業ESG合作，此次便希望借重《遠見》在ESG和USR領域的豐富經驗，促成產學共創，方能強化社會永續經營。「ESG產學共創加速器」活動，也邀請到實踐大學副校長郭壽旺、荒野保護協會創辦人李偉文、矽谷Acorn Pacific Ventures創投基金合夥人吳德威及小鎮文創創辦人何培鈞，擔任媒合導師分享ESG實務案例，巧妙扮演「媒人」角色，分組協助企業與大學進行媒合。企業先行典範、學術專業加乘 共尋合作亮點雲品國際酒店日前成為全台首家推行週休三日的觀光產業業者，受到業界關注。其實，該產業不只人力需求和型態變化，酒店永續顧問沈芳如也在活動中指出，飯店業者在餐飲最大的痛點是廚餘，當供應多樣料理滿足客人胃口的同時，處理隨之產生的大量廚餘又得兼顧ESG規範；而經由媒合過程，了解到淡江大學企業永續創新研究中心具備資源回收利用的專業知識，故雙方皆有意願開啟合作洽談，共同落實旅館業環保的典範。裕隆集團創辦的「愛的里程數」平台，不僅致力推動偏鄉長者就醫、學童上下學的接送服務，於2024年花蓮大地震後，也即時啟動計畫，與在地團體攜手協助安置災民、提供物資，並搭建災後運輸交通網絡。中興大學醫學院副院長闕斌如因此聯想到，醫學生至偏鄉進行義診、衛生教育，就能利用此平台資源更頻繁地服務偏鄉。雙方也有共識，結合企業投注在交通服務的資源與學校醫療知識，協力提升偏鄉整體醫療友善結構。ESG遠見共好圈發揮影響力 助產業跨領域合作遠傳電信喊出「讓學童吹冷氣也學永續」的口號，並以實際承接政府「班班有冷氣」智慧能源管理系統(EMS)標案，協助9個縣市、4.5萬間教室，達成年減碳2,342公噸的成效。這次來到活動，則是希望招募業界、學界夥伴走入校園，擔任永續教育志工，以及募資協助NGO團體設計課程，落實環境永續的教育紮根；其理念不只吸引產學注意，也成功與雙和醫院建立跨界合作共識。現場參與的產學單位還有台灣閱讀文化基金會、阿卡希亞、昕力資訊、國富浩華聯合會計師事務所、嘉學社會企業、成功大學、台北科技大學等，也積極取得與各家企業、學校交流的機會。「ESG遠見共好圈」產學共創新契機的豐碩成果，讓企業、大學「手牽手」共創價值，善盡永續發展的社會責任，並將持續關注各項合作計畫後續成果，期待今日的永續種子未來都能遍地開花。