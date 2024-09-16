DeRozan為何選擇加入國王？不只是奪冠：我喜歡這裡的贏球文化

NBA球星DeMar DeRozan在今年休賽季從芝加哥公牛轉戰沙加緬度國王，引發不少球迷好奇轉隊原因，而日前DeRozan受邀成為Paul George的Podcast節目嘉賓，其中DeRozan也談到其實有許多球隊他都曾考慮過，包括76人、熱火、湖人、快艇等，但最終選擇國王的原因，DeRozan坦言深受沙加緬度的贏球文化影響，因此選擇加入國王。
多支球隊成選項 最終選擇國王
NBA自由市場7月開市，沙加緬度國王透過先簽後換，以3年7400萬美元的合約得到球星DeMar DeRozan。而前金州勇士內線Dario Saric，則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約。
DeRozan日前上節目時透露，自己在休賽季時曾考慮過多支球隊，76人、湖人、快艇、熱火都是他曾考慮過的球隊，但最終選擇加入國王的原因，他說自己前往沙加緬度參觀時，被那裡的「贏球文化」所吸引，加上國王有很好的教練團，以及年輕有實力的陣容，讓他最終選擇國王。
DeRozan在公牛效力了4個賽季，4年內僅闖進一次季後賽，且還是一輪遊，現年35歲的DeRozan將生涯最後一站選在沙加緬度，雙方簽下3年7500萬美元的合約，DeRozan盼能在沙加緬度為自己拿下第一座冠軍。
在近期接受採訪時，當被問到是否會想到回到暴龍退役時，DeRozan說：「那絕對是我想以某種方式回歸的地方，只為了讓這個故事有一個圓滿的結局，在一切開始的地方結束，這將是非常有詩意的告別。」
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NBA自由市場7月開市，沙加緬度國王透過先簽後換，以3年7400萬美元的合約得到球星DeMar DeRozan。而前金州勇士內線Dario Saric，則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約。
DeRozan日前上節目時透露，自己在休賽季時曾考慮過多支球隊，76人、湖人、快艇、熱火都是他曾考慮過的球隊，但最終選擇加入國王的原因，他說自己前往沙加緬度參觀時，被那裡的「贏球文化」所吸引，加上國王有很好的教練團，以及年輕有實力的陣容，讓他最終選擇國王。
DeRozan在公牛效力了4個賽季，4年內僅闖進一次季後賽，且還是一輪遊，現年35歲的DeRozan將生涯最後一站選在沙加緬度，雙方簽下3年7500萬美元的合約，DeRozan盼能在沙加緬度為自己拿下第一座冠軍。
在近期接受採訪時，當被問到是否會想到回到暴龍退役時，DeRozan說：「那絕對是我想以某種方式回歸的地方，只為了讓這個故事有一個圓滿的結局，在一切開始的地方結束，這將是非常有詩意的告別。」