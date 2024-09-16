DeRozan為何選擇加入國王？不只是奪冠：我喜歡這裡的贏球文化

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NBA球星DeMar DeRozan在今年休賽季從芝加哥公牛轉戰沙加緬度國王，引發不少球迷好奇轉隊原因，而日前DeRozan受邀成為Paul George的Podcast節目嘉賓，而前金州勇士內線Dario Saric，則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約。DeRozan日前上節目時透露，自己在休賽季時曾考慮過多支球隊，76人、湖人、快艇、熱火都是他曾考慮過的球隊，DeRozan在公牛效力了4個賽季，4年內僅闖進一次季後賽，且還是一輪遊，現年35歲的DeRozan將生涯最後一站選在沙加緬度，雙方簽下3年7500萬美元的合約，DeRozan盼能在沙加緬度為自己拿下第一座冠軍。