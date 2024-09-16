JSK Moto重磅回台！重機創意鬼才Samuel獨家手工車款首亮相

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BWM R NineT JSK Moto 全車限量套件版本： R NineT 目前是公司品牌產品線別具巧思的代表作！因應台灣不能大幅度改變外觀，故其中的設計都是能夠在原廠上加裝或是更換的套件，且不會牽動到任何焊接或是切割，全部都能輕鬆安裝、也可以復原的套件。

R NineT 目前是公司品牌產品線別具巧思的代表作！因應台灣不能大幅度改變外觀，故其中的設計都是能夠在原廠上加裝或是更換的套件，且不會牽動到任何焊接或是切割，全部都能輕鬆安裝、也可以復原的套件。 台灣經典野狼： 可以說是台灣機車史上的經典，從老到小都知道，與台灣人有深厚的情感連結。而野狼可用較低價格取得，因此可以有很大的改造空間，我們將其中一台得獎的車重新調整縮小外觀，符合野狼的比例跟尺寸，用不到高級訂製車的價格，就能夠在此素胚下，讓玩家都可輕鬆上手外觀升級套件，老靈魂也能重新穿上最潮外衣。

可以說是台灣機車史上的經典，從老到小都知道，與台灣人有深厚的情感連結。而野狼可用較低價格取得，因此可以有很大的改造空間，我們將其中一台得獎的車重新調整縮小外觀，符合野狼的比例跟尺寸，用不到高級訂製車的價格，就能夠在此素胚下，讓玩家都可輕鬆上手外觀升級套件，老靈魂也能重新穿上最潮外衣。 Gogoro 17吋未來復古卡啡車：很難想像電動車Gogoro也可以融入自我特色吧！透過Samuel的巧思與巧手，印象中可愛外觀的電動車，以GGR的動力總成跟電池的可交換的方便性，來展現屬於JSK的帥氣。

JSK Moto中文官網：www.jskmoto.tw

JSK Moto 全球官網：www.jskmoto.com

JSK Moto臉書：https://www.facebook.com/jskmototw/

這是JSK Moto.主理人暨獲得42項重機大獎與冠軍的Samuel的最佳寫照。只要是喜歡重機的玩家與藏家一定知道JSK Moto.或Samuel。台灣囡仔Samuel旅居美國加州多年並創立摩托車設計公司JSK Moto.，是許多台灣重機迷的夢幻逸品，以往只能遠赴加州購買，或透過網路過乾癮，但今年，JSK Moto.重磅回台！讓台灣重機玩家能直接一窺細緻手工與創意展現，恣意打造My Style的手工重機與生活部品！「我從小生長在台灣，熱愛這片土地；我也愛這種透過雙手設計與製作完成的過程，而旅居加州時受到加州多元自由、開放包容的文化薰陶，不斷激發我的創意，為車子注入源源不絕的設計能量，展現車主自我風格，因此JSK Moto.是個“致力於融合功能與設計的卓越訂製車。每一台車都能述說自己的故事、每一台車都將夢想化為現實’’的品牌。總之很開心，我們回來了！」Samuel期待又興奮的說道。隱藏在景美巷弄中的JSK Moto.台灣門市，低調卻別有洞天，在門市選購時就能直擊Samuel的創作基地！玻璃工作室可以直接看見Samuel帶有美式的多元與創意奔放、加上台灣的精密細膩製造工藝，一台台車的創作靈感與誕生就在此發源，將冰冷的機械，昇化成豐富靈魂的藝術品，讓玩家感受到獨具魅力的從前，這些設計升級品價格高昂，對於許多人來說，好不容易終於一圓重機夢，但面對高價的升級品卻難以入手。對於曾經打造過無數高定價客製化重機的Samuel來說，真正對於設計人來說的挑戰，是如何在設計x工藝x成本這三者取得一個合理的平衡，而價值才會真正的烙印在使用者心中。Samuel將設計精神貫策在富有台灣指標性的各項經典車款，透過人人都可輕鬆上手的外觀升級套件，讓老靈魂重新穿搭最潮的外衣。店內更私藏許多獨家創作且尚未發表過的作品，像是：此外，並有為重機騎士加分的周邊配件，繼2017年與台灣知名品牌愛樂時牌合作後，此次是JSK睽違7年後，完全由自己設計較平價且帶有更多功能的錶款，不僅三針計時，手錶保護橡膠圈有三種輪胎可以選，跑車胎，越野車胎跟復古胎，更為個性化；還有全白的錶款，特別處理成白色輪胎，適合女性或中性調性的玩家。亦可依據穿搭的風格，搭配不同的邊框，41mm的錶徑，狂野中又帶有一點斯文的氣息。也因為我們最了解騎士的需求，所以設計可快速更換拆裝在手上與車上的錶款。當騎士穿上長袖的皮外套後，手錶的厚度會影響騎乘的手腕舒適感，所以這款新錶可簡單用另一隻手就把手錶錶身解下來，更可放置於專屬的固定支架，甚至是放到汽車座上辦公桌的立座。還有JSK最新款的新復古碳纖維安全帽，都是第一次亮相。JSK Moto台灣門市內斂卻豐富的設計底蘊，貫策在每個產品細節之中，對每個線條的執著與重視，就是希望每個車主都能享受最個性化、最自我的暢快騎乘，也在在體會與體現JSK Moto追求人生夢想一樣，要有點瘋狂，有點浪漫，人生才會圓滿。【JSK Moto台灣門市資訊】地址：台北市文山區羅斯福路六段254號一樓