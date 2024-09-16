十盛換「十勝」！兩款新品上市　加碼抽大瓶北海道牛乳

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▲十盛奶茶基底使用了「北海道十勝四葉牛乳」、「北海道十勝奶粉」與「奶精」，風味口感再升級。（圖／NOWnews攝）

▲厚乳奶茶「馥鐵觀音（M$65 / L$69）」。（圖／NOWnews攝）

▲輕乳奶茶「夏沁冬露（M$60 / L$65）」。（圖／NOWnews攝）

▲萌翻天的「乳牛限定杯」，吸引民眾拍照打卡。（圖／NOWnews攝）

連鎖知名手搖飲「十盛SHISHENG」，先前因為「奶精奶茶」引起網路上熱烈討論，如今十盛SHISHENG大展誠意，11日起正式宣告全面更換店內使用鮮奶，這次徹底全面換上被譽為來自北海道的驕傲–「北海道十勝四葉牛乳」， 讓店內的飲品與乳香完美融合、風味口感再升級！不只店內全面更換使用「北海道十勝四葉牛乳」，十盛SHISHENG九月還推出兩款新品，分別為厚乳奶茶「馥鐵觀音（M$65 / L$69）」與輕乳奶茶「夏沁冬露（M$60 / L$65）」。「馥鐵觀音」選用歷經窖藏發酵後的金萱烏龍，以及雲南普洱，茶湯略帶橙紅的鮮澈琥珀色，一入口沈穩香氣撲鼻而來，帶著焙火後的甘潤口感，喉韻帶有普洱獨特的回甘餘香，搭上芳醇濃郁的北海道十勝四葉牛乳，勾勒出層次茶感與滑順奶香。另一款「夏沁冬露」則是無咖啡因奶茶，復刻兒時記憶，基底是由鮮採冬瓜與特選黑糖，古法灶煮蜜煉而成，完整封存冬瓜經典香氣，搭上香醇濃郁的北海道十勝四葉牛乳，入口後溫潤不甜膩，又帶著陣陣香氣，絕對一試成主顧！「十盛SHISHENG」品牌負責人林聖哲也提到，這次為了歡慶新品上市，還同步推出萌翻天的「乳牛限定杯」，歡迎民眾到店內一嘗新品的同時，也能拍照打卡，甚至門市還加碼，9月11日（三）至9月18日（三）期間，到店凡購買任兩杯大杯新品免費送冬焙蕎麥一杯（L$69），這款號稱「回購No.1」的冬焙蕎麥，也是十盛招牌，同樣屬於無咖啡因奶茶，內附蕎麥蕨餅，柔軟Q彈還散發穀麥香氣，配上甘甜溫潤的焙麥茶香。另外，門市現場還有消費滿$100的扭蛋機活動，豐富獎項除了整筆訂單享9折、95折、免費新品招待等，這次還推出了品牌「乳牛印花紙膠帶」，以及最大獎「北海道十勝四葉牛乳（1公升）」，可以直接帶回家。