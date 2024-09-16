GNC健安喜在台新布局 插旗2大百貨祭限時優惠

全球最大保健食品連鎖品牌GNC健安喜，插旗台北新光三越百貨南西店，以及SOGO百貨忠孝店，全新門市因應百貨客層導入多元商品，並推出「三倍魚油」及「綜合維生素」 2 件 66 折的開幕限時優惠等，由於購物更便利，開幕首周即創造長紅佳績。
去年起，GNC健安喜攜手全新總代理新譽國際在全台開設 10家門市，地點分布於台北、台南及高雄，門市的設立旨在提高國際品牌的可及性，將熱銷全球近百年的商品送帶入國人生活中。新譽國際執行副總經理表示，新譽做為GNC全通路總代理商，將積極布建實體門市及網路購物管道。很高興看到2間新門市開幕便迎來熟客熱烈支持，開幕首周，GNC熱銷50多國的『三倍魚油』銷量亮眼。
歡慶2家百貨新櫃開幕，GNC祭出限時優惠，讓消費者能輕鬆購買高品質商品：三倍魚油 2 件 66 折、男女性綜合維生素任 2 件 66 折、葉黃素 2 件 85 折、極緻膠原蛋白飲 3 件 68 折、「經典纖窈奶昔」及「烈焰馬卡精胺酸粉」皆享組合 8 折價。
另外推出滿額送好禮：消費滿 2,500 元即贈限量不鏽鋼咖啡杯。首購優惠：註冊會員即領總值 4,000 元優惠券，最高現折700元！GNC健安喜在台開啟全新篇章，承諾以優質產品和服務，幫助全台消費者達到更健康的生活目標。追蹤GNC健安喜最新動態：Facebook：https://www.facebook.com/gncintw
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