特企／00939自救會看過來！轉買「00945B」或許是最佳解方

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現今物價飛漲，唯獨薪水不漲，民眾想賺累積被動收入，許多人透過投資ETF來增加被動收入，今年三月爆發的「高股息之亂」便是最好的說明。00939在上市首日即破發可以說是跌破眾人眼鏡，引得當初買進的網友哀怨連連，不少網友紛紛發問尋找，認賠出場但該往哪裡跑？有網友回覆「若只是想每月幫自己加薪的話，00945B是個好選擇。」，而本篇就以三點分析兩檔ETF的表現如何。首先在股價上，00945B是台灣首檔月配美國非投等債ETF，5月才掛牌上市，發行價15元到現在都還維持在15塊錢以上，9月13日的收盤價15.22元 ; 反觀00939則是三月上市後，破發到現在，9月13日的收盤價格為14.37元，何時能上升到15元？沒人說得準，網友更是成立自救會，抱怨連連。再者以配息來看，00945B連續三個月都能繳出0.102元的好表現，而00939前兩次都只給出各0.063元，等於一張僅能拿到63元的收益，00945B則是一張有102元的股利，成績一目了然。 說到績效表現，根據YAHOO股市資料，00939今年至今的績效表現是-2.83%，綠油油一片，00945B則反之，不但紅通通一片，績效表現更達2.64%，如此一來一往差距很大。最後就未來性來說，00945B可說是趕上紅利列車，聯準會有望降息，成分債排除CCC級債券的00945B，主要都是BB跟B級債券為主，在2018到2019年，FED預防性降息的時候，BB跟B級債券的報酬分別是15.5%及14.8%。00939雖非債券型ETF，然而降息也跟它息息相關。依照最新資料顯示，00939持有的金融保險成分股僅8.25%，金融類持股最多的玉山金，才占總比例5.13%。在這波降息循環，00939由於持股金融業較少，吃到的紅利不會太多，不僅會影響配發收益，恐怕難以讓股價往上衝。一檔是債券型ETF，另一檔是股票型ETF，好壞沒有絕對，只能依照當前經濟情勢進行配置，就現今情況以及客觀數據來看，00945B確實有其優勢，投資人若想跟上本次配息，得在9月18日最後買進日出手，才能在10月16日領到股息。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險