國泰世華CUBE卡友獨享　aMEI台北巨蛋演唱會優先購票

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▲ 國泰世華銀行「ASMR Maxxx @Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，CUBE卡友獨享優先購票權，與aMEI一同前進大巨蛋。（圖／品牌提供）

※國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」售票連結: https://tixcraft.com/activity/detail/24_asmrmaxxx_c ※更多活動內容請留意本行官網訊息