特企／全球人壽董事第一線出任務　由上而下由內而外深化公平待客

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全球人壽鑒於詐欺案件層出不窮，秉持「因為愛 責任在」品牌理念，不僅邀請全體董事與同仁共同票選金融防詐騙漫畫徵文競賽優秀作品及參與盲人摸象猜字大賽，以期由上而下形塑公司重視公平待客及詐騙零容忍之企業文化與價值觀，董事們更前進第一線訪視，全球人壽為關懷高齡客戶所舉辦的「樂齡保險營」活動，透過寓教於樂的方式，協助長者建立保險相關觀念、提升識詐能力。詐騙手法日新月異，防不勝防！全球人壽為深化同仁金融防詐騙能力，舉辦金融防詐騙漫畫徵文競賽，活動共吸引14篇投稿作品，以生動有趣的漫畫圖文，呈現金融防詐案例與知識，並邀請全體董事與同仁共同票選優秀作品，藉此深化同仁金融專業素養及宣導防詐騙觀念，另為建立並深化同仁對身障朋友的同理心及關懷心，邀請董事與同仁一同體驗盲人摸象猜字大賽，展現全球人壽致力拓展並強化對各族群的公平待客服務精神。除了對內扎根反詐騙宣導和金融友善精神，全球人壽亦持續強化樂齡長者識詐能力，特別開設「樂齡保險營」，讓參與的高齡客戶認識常見詐騙手法如「猜猜我是誰？」、「帳戶遭監管」等，若疑似接獲詐騙電話時，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案，生動有趣的活動內容，讓長者們全程投入且意猶未盡。此外，於活動中同時宣導全球人壽強化高齡客戶的保障措施，包含提供特定商品友善閱讀版DM、65歲以上客戶若購買有解約金商品，在承保前會接到關懷電訪等，讓參與活動的樂齡長者更清楚如何安心投保需要的保險保障。同時因應新型態電信詐騙，全球人壽積極導入數位創新科技，已將總公司、分公司及通訊處共20組對外服務專線，向陌生來電辨識軟體業者申請註冊商家號碼服務，即全球人壽致電客戶時，陌生來電辨識軟體就會顯示通過安全驗證的綠勾勾，簡而言之，民眾若看到綠勾勾與全球人壽的企業名稱就可安心接聽，不用擔心遭詐騙。在防堵詐騙簡訊方面，全球人壽也擬於今年第4季推出專屬簡碼「68668」，民眾未來接獲發送號碼顯示為「68668」的專屬簡碼簡訊，就是由全球人壽所發出的訊息，客戶不用再擔心是否為詐騙簡訊，彰顯全球人壽從保險核心職能出發，落實公平待客原則，積極防制金融詐騙、致力守護民眾財產。另順應人口結構改變，高齡者占比不斷攀升，全球人壽與時俱進，推出各項數位服務並優化客戶體驗，如「65歲以上樂齡長者優先接聽」高齡友善服務，當民眾致電0800免付費專線後，系統辨識為樂齡長者時，不僅優先轉接客服專員，且會依客戶需求提供國、台語等不同語言服務，讓溝通更順暢，傾聽長者需求、協助解決問題，提供客戶安全且信賴的保險服務。全球人壽將「因為愛 責任在」品牌理念落實在公平待客的每一個細節，秉持「以客為尊，待客如己」的精神，持續精進優化第一線員工的公平待客素養，提供客戶公平、合理、便利與友善的服務環境，積極拓展至各個族群與面向，包含為新住民提供9種語言的翻譯預約服務、為聽語障客戶提供手語翻譯預約服務、設置高齡長者與身障者的友善服務櫃台、更新櫃台叫號機優先為讓長者與身障者提供服務、提供無障礙設備、備有老花眼鏡、擴聽器、名片式防走失放大鏡、LED燈放大鏡、輪椅等，致力保障新住民、高齡長者及身心障礙等客戶各項保險服務的權益，成為客戶最信賴的終身夥伴。