網激推「兩款」超商熱賣蛋糕　經典美味還獲無添加驗證

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▲統一蛋糕屋的杯子蛋糕與典藏蜂蜜蛋糕榮獲A.A. Clean Label國際無添加一星驗證。（圖／NOWnews攝）

▲統一蛋糕屋的杯子蛋糕入口後口感香甜、濃郁，還充滿著陣陣奶香。（圖／NOWnews攝）

▲統一蛋糕屋的典藏蜂蜜蛋糕，選用優質龍眼蜂蜜，吃進嘴裡口感綿密潤澤，從舌尖慢慢堆疊層層的蜂蜜香氣。（圖／NOWnews攝）

▲從一天活力早餐，到日常的下午茶點心，或是出遊等，統一蛋糕屋的兩款經典蛋糕都很適合。（圖／NOWnews攝）

提到經典美味的小蛋糕，超商販售的杯子蛋糕肯定是首選了！像是統一蛋糕屋的杯子蛋糕，每分鐘銷售超過13包，是不少人早餐、踏青的小餐點首選！另一款經典美味，則是統一蛋糕屋的典藏蜂蜜蛋糕，每分鐘銷售也高達8包。不僅如此，還榮獲了A.A. Clean Label國際無添加一星驗證，讓人能安心品嚐這經典美味！在這個入秋的時刻，相當適合在規劃小旅行，又或是周末的野餐、踏青行程時，做為隨身的點心，解解嘴饞又能增添興致，不僅方便購買又美味，可以說是出遊必備！究竟統一蛋糕屋的杯子蛋糕，掌握了什麼樣的美味秘訣呢？不少忠實粉絲分享，統一蛋糕屋的杯子蛋糕入口後口感香甜、濃郁，還充滿著陣陣奶香，原來是添加了瑞穗鮮乳，從原物料就用料紮實，每一道工序、細節，造就了美味關鍵！另外，一包五入裝，相當適合一起分享給家人、朋友、同事，好吃的味道，不分年齡層，讓大朋友、小朋友都相當喜愛。另一款也很經典的超商熱銷蛋糕，就是統一蛋糕屋的典藏蜂蜜蛋糕，選用優質龍眼蜂蜜，承襲古法木框慢火烘焙，打造出濃郁香醇的經典美味蛋糕，吃進嘴裡口感綿密潤澤，從舌尖慢慢堆疊層層的蜂蜜香氣，讓你一試成主顧，不管是搭配茶飲還是咖啡，都很match！有時生活的美好片段也適合一個人細細品味，在與自己獨處的時光裡，享受屬於自己的me time，這時也適合品嚐統一蛋糕屋的典藏蜂蜜蛋糕，適切的獨享份量，每一口濕潤的蛋糕體，都蘊含飽滿的蜂蜜香甜，搭配一本書、一部喜歡的劇，都能讓自己好好放鬆！又或者是三五好友的下午茶聚會、下課後的小點心，甚至是上班族疲勞轟炸的午後，都能來點「美味充電」。這兩款人氣蛋糕，不只是美味圈粉，還榮獲A.A. Clean Label國際無添加一星驗證肯定，在這個重視美味與安心的環境下，深得你我的信賴，也難怪能成為超商蛋糕銷售霸主。從一天活力早餐，到日常的下午茶點心，還是出遊、聚會必備，不管是生活的各種型態，統一蛋糕屋的兩款經典蛋糕方便又美味，不妨走進超商，一嚐這隨手可得的美味。【廣編圖示僅供參考，產品以實物為主】