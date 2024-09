周思齊引退賽嘉賓超豪華！邀昔日兄弟、誠泰球員　二代象主力齊聚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天,中信兄弟球團宣布,9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售,寫下中職歷史新篇章。(圖/中信兄弟提供)

中信兄弟野手周思齊,在今年球季結束後球員生涯引退,球團將在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」,前日宣布五月天將會到場開唱,也直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。,將珍貴回憶一齊在賽前回憶當年,完成當年沒能好好道別的遺憾,蛇迷老朋友們千萬不要錯過!9月22日(日)金代象回歸!9月21日、9月22日 The Last Together周思齊引退主題週,twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播,邀請老朋友們一齊回到球場,陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。