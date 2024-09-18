周思齊引退賽嘉賓超豪華！邀昔日兄弟、誠泰球員　二代象主力齊聚

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▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟野手周思齊，在今年球季結束後球員生涯引退，球團將在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」，前日宣布五月天將會到場開唱，也直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。，將珍貴回憶一齊在賽前回憶當年，完成當年沒能好好道別的遺憾，蛇迷老朋友們千萬不要錯過！9月22日（日）金代象回歸！9月21日、9月22日 The Last Together周思齊引退主題週，twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播，邀請老朋友們一齊回到球場，陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。