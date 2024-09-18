周思齊引退賽嘉賓超豪華！邀昔日兄弟、誠泰球員　二代象主力齊聚

中信兄弟野手周思齊，在今年球季結束後球員生涯引退，球團將在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」，前日宣布五月天將會到場開唱，也直接寫下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。中信球團今（18）日宣布引退賽細節，在賽前的一、三壘側應援舞台，將會邀請過往兄弟、誠泰的球員到場，更包含二代象的主力球星吳俊達、李居明、陳義信、王金勇等人，分享當年的職棒故事，以及他們與周思齊選手在場上一起用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。
誠泰OB打頭陣 三本柱都出席
9月21日（六）誠泰球迷們歡迎搭上中職時光機，大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」及「楊睿智」、誠泰三本柱「許竹見」、快槍俠「張賢智」以及「李明進」選手，將珍貴回憶一齊在賽前回憶當年，完成當年沒能好好道別的遺憾，蛇迷老朋友們千萬不要錯過！
二代象主力到齊 再現黃金年代
9月22日（日）金代象回歸！經歷過兄弟象第一次三連霸的創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」、小飛機「陳冠任」、跟著思齊一齊從誠泰到兄弟的好室友「黃泰龍」以及「朱偉民」選手，也將一齊回憶光輝的兄弟精神！
9月21日、9月22日 The Last Together周思齊引退主題週，twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播，邀請老朋友們一齊回到球場，陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。
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9月21日（六）誠泰球迷們歡迎搭上中職時光機，大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」及「楊睿智」、誠泰三本柱「許竹見」、快槍俠「張賢智」以及「李明進」選手，將珍貴回憶一齊在賽前回憶當年，完成當年沒能好好道別的遺憾，蛇迷老朋友們千萬不要錯過！
二代象主力到齊 再現黃金年代
9月22日（日）金代象回歸！經歷過兄弟象第一次三連霸的創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」、小飛機「陳冠任」、跟著思齊一齊從誠泰到兄弟的好室友「黃泰龍」以及「朱偉民」選手，也將一齊回憶光輝的兄弟精神！
9月21日、9月22日 The Last Together周思齊引退主題週，twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播，邀請老朋友們一齊回到球場，陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。