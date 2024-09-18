特企／「我是黃董，訂閱就懂」　連台劇男星都朗朗上口

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「我是黃董，訂閱就懂！」連「世天金控集團」總裁高總裁一見到「黃董」都能直接將他的Slogan脫口而出，讓人見識到這位斜槓CEO的黃董魅力無所不在，不斷在挑戰自己人生極限的他，首次跨足「台八劇」⟪願望⟫就與「本土劇一哥」江國賓聯手飆戲，不少網友直呼「黃董的演技，表現不輸其他演員，看不出來是沒演過戲的。」甚至有網友敲碗，期待黃董繼續與「高總裁」擦出精彩的火花！「即便只是一個端茶水的我都要來！」為了跟「本土劇一哥」江國賓一起演戲，黃董可說是有備而來，在這之前，就先與飾演「霸道總裁」與子維（楚翔飾）、冬雨（邱子芯飾）聯手上演一齣⟪願望⟫外傳「霸道總裁爸爸篇」，對戲兩位演員都給了超高評價！楚翔給了「95分」的高分，更直呼：「黃董看不出來是個菜鳥！」，至於「女兒」則是打「96分」，更表示，黃董的表情非常好，相當適合來演戲，獲得2位專業演員的認可，也讓他越演表現越出色。說到黃董演戲，⟪願望⟫並不是他的處女作，在這之前為了自家產品「凍粒美調」與混血美女安妮演出間諜任務，初試啼聲就已經讓眾多網友為之驚艷，而黃董除了會演戲外，歌聲也不遑多讓，在一次自家公司的晚會上 與實力派唱將高慧君共同合唱⟪你最珍貴⟫，嘹亮的歌喉、聲情並茂的演出，不僅感動全場，也讓高慧君大力誇讚，不僅如此，就連出外景與藝能界前輩請益，都被認可為「流量密碼」，唱歌、演戲、主持等樣樣表現滿分、事業又有成，更被譽為是谷底翻升的「人生勝利組」最佳代表。以新人之姿踏入Youtuber圈的黃董，頻道成軍不到一年，觀看次數就已經逼近百萬人大關，而且訂閱數近萬人，堪稱近來Youtube界的「大黑馬」，主持人、記者、唱歌、跳舞到八點檔客串，樣樣都難不倒他，讓許多網友相當驚豔，這位事業有成的「黃董」怎能做任何事情都「精準到位」，而且還表現出非常親和的態度，也讓人不經開始期待，黃董的「下一步」是會與「高總裁」繼續飆戲，還是又會帶給粉絲們出其不意的驚喜。