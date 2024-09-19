Me too許多判決不如預期！郭源元認了有情緒波動：還是要相信司法

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▲郭源元成為婦女救援基金會代言人，傳遞防範數位性暴力。（圖／讀者提供）

去年6月藝人大牙指控黑人陳建州性騷，女星郭源元第一時間跳出來聲援，「Me too」事件至今滿1年，近期迎來了一些判決，郭源元今（19）日出席貝果品牌活動，她表示，面對許多不如預期的判決，情緒波動上一定會是有的：「我們還是要相信司法，雖然有情緒發生，但不要情緒性發言。」「Me too」事件影響許多人，郭源元坦言自己至今感受到一切都是良善，她也在想自己能出力多少，她也被當樹洞，會收到許多受害者的私訊，「我會和他們分享展覽，讓他們有可以傾訴的管道。」她成為婦女救援基金會代言人，自發性想要將基金會推出的繪本《紅線奇蹟》帶進校園，目前積極聯絡各地國小，希望能在教室裡設專區，傳遞如何防範數位性暴力。她最近一直都在上表演課，希望能參與戲劇、電影等演出，最想要演穿越類型的主題，演藝事業更加多元。