Brown Eyed Girls佳人染毒消失4年現身　同框JeA：謝謝妳突然出現

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▲佳人（左）驚喜現身JeA（右）的生日派對，2人開心同框合照，引發粉絲關注。（圖／JeA IG）

▲佳人2021年被爆出違法施打牛奶針，她當時聲稱是為了減緩多年來的失眠、憂鬱症問題，不過最終還是遭到起訴。（圖／佳人IG）

南韓人氣女團Brown Eyed Girls成員佳人自2021年被爆出染毒後，便漸漸消失在螢光幕前。昨（18）日為Brown Eyed Girls隊長JeA的43歲生日，沒想到佳人竟驚喜現身在生日派對上，讓JeA感性寫下：「謝謝妳突然出現！」而佳人睽違許久出現在大眾面前，也立刻引發粉絲討論。Brown Eyed Girls隊長JeA昨日迎來43歲生日，她與好友們一同相聚慶祝，沒想到佳人竟驚喜現身道賀，令JeA驚喜萬分，她附上與佳人的同框合照開心寫下：「生日派對上突然出現的老么，謝謝妳！也感謝所有到場祝賀我的大家。」畫面中佳人頂著一頭率性的短捲髮，氣色看起來相當不錯，而罕見出在鏡頭前，也讓許多粉絲紛紛留言：「終於看到佳人了」、「過得好就好了」、「什麼時候再回歸！」佳人2021年被爆出在2019年7月到8月間非法注射牛奶針，當時雖聲稱是以治療為目的使用，最後仍遭到起訴並罰款100萬韓元。而自從爆出濫用藥物後，佳人便消失在螢光幕前，連個人IG也停更。直到最近隊長JeA突然貼出佳人的近況，才讓歌迷再次見到她。