Brown Eyed Girls佳人染毒消失4年現身　同框JeA：謝謝妳突然出現

南韓人氣女團Brown Eyed Girls成員佳人自2021年被爆出染毒後，便漸漸消失在螢光幕前。昨（18）日為Brown Eyed Girls隊長JeA的43歲生日，沒想到佳人竟驚喜現身在生日派對上，讓JeA感性寫下：「謝謝妳突然出現！」而佳人睽違許久出現在大眾面前，也立刻引發粉絲討論。
JeA生日派對佳人突現身 近況曝光粉絲超驚喜
Brown Eyed Girls隊長JeA昨日迎來43歲生日，她與好友們一同相聚慶祝，沒想到佳人竟驚喜現身道賀，令JeA驚喜萬分，她附上與佳人的同框合照開心寫下：「生日派對上突然出現的老么，謝謝妳！也感謝所有到場祝賀我的大家。」
畫面中佳人頂著一頭率性的短捲髮，氣色看起來相當不錯，而罕見出在鏡頭前，也讓許多粉絲紛紛留言：「終於看到佳人了」、「過得好就好了」、「什麼時候再回歸！」
佳人爆出濫用牛奶針 暫停所有演藝事業神隱
佳人2021年被爆出在2019年7月到8月間非法注射牛奶針，當時雖聲稱是以治療為目的使用，最後仍遭到起訴並罰款100萬韓元。而自從爆出濫用藥物後，佳人便消失在螢光幕前，連個人IG也停更。直到最近隊長JeA突然貼出佳人的近況，才讓歌迷再次見到她。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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畫面中佳人頂著一頭率性的短捲髮，氣色看起來相當不錯，而罕見出在鏡頭前，也讓許多粉絲紛紛留言：「終於看到佳人了」、「過得好就好了」、「什麼時候再回歸！」
佳人爆出濫用牛奶針 暫停所有演藝事業神隱
佳人2021年被爆出在2019年7月到8月間非法注射牛奶針，當時雖聲稱是以治療為目的使用，最後仍遭到起訴並罰款100萬韓元。而自從爆出濫用藥物後，佳人便消失在螢光幕前，連個人IG也停更。直到最近隊長JeA突然貼出佳人的近況，才讓歌迷再次見到她。
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