台語歌后認身體出狀況！突宣布噩耗「1首歌都唱不完」演唱會喊卡

Brown Eyed Girls佳人染毒消失4年現身　同框JeA：謝謝妳突然出現

記者許芷芸／綜合報導

▲南韓女團Brown Eyed Girls成員佳人自2021年爆出染毒風波後便神隱至今，昨（18）日佳人驚喜現身JeA生日派對，JeA開心發文寫下：「謝謝妳突然出現！」（圖／佳人IG）
▲南韓女團Brown Eyed Girls成員佳人自2021年爆出染毒風波後便神隱至今，昨（18）日佳人驚喜現身JeA生日派對，JeA開心發文寫下：「謝謝妳突然出現！」（圖／佳人IG）
南韓人氣女團Brown Eyed Girls成員佳人自2021年被爆出染毒後，便漸漸消失在螢光幕前。昨（18）日為Brown Eyed Girls隊長JeA的43歲生日，沒想到佳人竟驚喜現身在生日派對上，讓JeA感性寫下：「謝謝妳突然出現！」而佳人睽違許久出現在大眾面前，也立刻引發粉絲討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
JeA生日派對佳人突現身　近況曝光粉絲超驚喜

Brown Eyed Girls隊長JeA昨日迎來43歲生日，她與好友們一同相聚慶祝，沒想到佳人竟驚喜現身道賀，令JeA驚喜萬分，她附上與佳人的同框合照開心寫下：「生日派對上突然出現的老么，謝謝妳！也感謝所有到場祝賀我的大家。」

畫面中佳人頂著一頭率性的短捲髮，氣色看起來相當不錯，而罕見出在鏡頭前，也讓許多粉絲紛紛留言：「終於看到佳人了」、「過得好就好了」、「什麼時候再回歸！」

▲佳人（左）驚喜現身JeA（右）的生日派對，2人開心同框合照，引發粉絲關注。（圖／JeA IG）
▲佳人（左）驚喜現身JeA（右）的生日派對，2人開心同框合照，引發粉絲關注。（圖／JeA IG）
佳人爆出濫用牛奶針　暫停所有演藝事業神隱

佳人2021年被爆出在2019年7月到8月間非法注射牛奶針，當時雖聲稱是以治療為目的使用，最後仍遭到起訴並罰款100萬韓元。而自從爆出濫用藥物後，佳人便消失在螢光幕前，連個人IG也停更。直到最近隊長JeA突然貼出佳人的近況，才讓歌迷再次見到她。

▲佳人2021年被爆出違法施打牛奶針，她當時聲稱是為了減緩多年來的失眠、憂鬱症問題，不過最終還是遭到起訴。（圖／佳人IG）
▲佳人2021年被爆出違法施打牛奶針，她當時聲稱是為了減緩多年來的失眠、憂鬱症問題，不過最終還是遭到起訴。（圖／佳人IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

前NCT文泰一性犯罪外還吸毒？警方曝最新近況　已經不拘留送檢

快訊／劉亞仁吸毒「有逃亡可能」被當庭拘捕！判處1年有期徒刑

「最美汽車技師」吸毒失憶！不知自己跳樓摔斷骨盆：再也無法站起

郭采潔驚爆已婚衝微博熱搜！男方遭控吸毒濫交　2年前風波又狂傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載