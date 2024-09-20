台南安平港開發案！高雄三大集團攜手　投資逾150億打造海洋之星

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▲高雄三大集團向台南市府標得52,171坪陸、海域基地，投入逾150億打造海洋之心，將分五期開發。（圖／業者提供）

▲呂金發表示，「金城段」建案為海洋之心的前哨站，盼能成為安平港全新建物地標。（圖／記者陳韋帆攝）

台南市府與台灣港務公司聯手的「北觀光、南自貿」開發案再進一步，安平港繼亞果遊艇率先開發「亞果安平遊艇城」後，高雄「三地、泰嘉、清景麟」三大建設天王，亦投入漁光橋正對面的金城段土地，打造「海洋之心」案，預計明(114)年底正式動工。安平港「北觀光」開發行動，已率先由台南在地的亞果遊艇集團（7566），分期開發「亞果安平遊艇城」，並在2019年完成第一期62個遊艇泊位、以及第二期的黃金會所、會員度假中心、Villa別墅，目前正在興建將委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。三地集團旗下的南仁湖公司（5905）、泰嘉關連企業太普高（3284）、以及清景麟集團旗下的福裕（4513）等三家上市櫃公司，合資成立的「安平星鑽公司」，一共標得安平港陸域40,678.79坪、海域11,492坪，合計共52,171坪，預計打造「海洋都心案」，將分五期開發。泰嘉集團暨太普高(3284)董事長呂金發表示，台南安平商港是行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫」，「北觀光、南自貿」已成安平港的發展主軸，三大集團響應政策實質投資，全案將聚焦在區域整體開發的願景和藍圖。整體投資金額估計超過150億元的「海洋之心」，開發與營運的焦點，跟「亞果安平遊艇城」有所區隔，「海洋之心」強調是一個養生、休憩、渡假、餐飲、娛樂的綜合開發案，水岸碼頭也將規劃水舞及燈光設計，讓這個區域能成為台南旅遊觀光的新景點。一期「海洋綠洲商場」，占地約11,881坪、樓地板面積29,180坪、樓高7層；二、三期「公寓式酒店」，占地分別是3,718坪、3,532坪，皆是322戶。一～三期預定2029年完工。四期「LEED國際商辦」占地約9,418坪、樓地板面積約20,340坪、約200戶；五期「2棟超高樓層公寓式酒店、星級水岸度假酒店」，占地約12,128坪，預計規劃兩棟超高樓層公寓式酒店、以及6樓高的星級水岸渡假酒店。四、五期預定2026年動工、2031年完工營運三大集團19日舉辦「金城段」動土典禮，1,582坪基地與「海洋之心」、「亞果安平遊艇城」相望，預計興建2棟82戶的大坪數豪宅、以及2戶店面。呂金發表示，「金城段」建案是海洋之心的前哨站，集團盼其能成為安平港新地標，預計打造1~2樓基座建築、公設及室內設計、地景藝術，並重金禮聘全球五大建築事務所之一的新加坡Aedas（凱達環球）負責大樓外觀設計，該案預定2028完工，進場銷售的時間，將配合「海洋之心」的開發進度，目前未定。