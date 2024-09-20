特企／限量10萬組！2024世界貓咪博覽會　推出NFT寵物數位資產

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近年來，隨著寵物經濟與科技的進步，智慧養寵已成趨勢。業者也緊跟時代脈搏，致力於運用先進技術改善貓咪生活品質，為貓奴們提供更便利、科學的養寵體驗，甚至能在元宇宙中看見自己的愛寵。EMJ.LIFE推出全新的PET JOURNEY（陪著你）服務。這項創新服務集記錄、分享、專業和社群互動於一體，旨在為寵物家庭提供全方位的數字化體驗。通過PET JOURNEY這個平台，寵物主人可以記錄愛寵的珍貴時刻，分享與寵物間的感人故事，獲取專業養護知識，並在溫暖的社群中結識志同道合的朋友。因應2024世界貓咪博覽會的到來，EMJ.LIFE將在展會期間分享最新的寵物科技研究成果和未來展望。即日起至PET JOURNEY網站免費註冊，輸入推薦碼CC2024CAT，即可立即領取限量10萬組的展昭2024世界貓咪博覽會聯名元宇宙貓咪孵化器。新會員還可領取限量PJM藍色發條鼠。此外，所有會員均可參加展覽現場「MOUSE HUNTER」沉浸式遊戲，體驗90秒的貓咪捕鼠樂趣，並有機會贏取價值25,500元的豪華太空艙貓咪別墅。EMJ.LIFE說明，元宇宙貓咪孵化器擁有五大核心功能：首先，每個孵化器都配備獨一無二的數位資產憑證（NFT），為貓咪的生活點滴和成長記錄提供長期保障。其次，採用區塊鏈技術，確保數據安全，所有資料將被永久保存，防止任何形式的篡改或丟失。而創新的WebXR虛實互動技術允許貓咪飼主透過手機或平板與虛擬貓咪孵化器互動。並運用生成式AI技術，為貓咪創作專屬寫真，用戶可選擇不同風格，打造獨特的數位藝術作品。PET JOURNEY社群互動平台讓擁有孵化器的用戶自動加入全球寵物愛好者社群，分享寵物生活記錄及心得，並享有專屬活動和福利。本次2024世界貓咪博覽會門票定價為新台幣200元，12歲以下兒童、70歲以上長者憑證件可享免費入場優惠。EMJ.LIFE也邀請貓咪愛好者和對寵物科技感興趣的民眾，即日起至10月3日，民眾可透過專屬連結免費索取入場券。於10月4日至7日前往台北南港展覽館，一同探索科技養寵的未來。