2025假日又少1天！連2年縮減原因曝　明年6大假期、請假攻略整理

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▲今年及明年2025年的國定假日天數都只有115天，都比2023年的116天少一天。（圖/記者張嘉哲攝）

▲明年2025國定假日只有115天，其實這跟平年、閏年以及元旦、12月31日是否為週六、週日都有關係。（圖／Pexels）

▲行政院人事總處公布2025行事曆，其中農曆春節假期長達9天，而元旦1月1日因為在禮拜三，因此沒有連假。（圖／行政院人事總處提供）

▲2025行事曆「請假攻略」一圖看懂，懂用特休，整年度有三個9天連假！（圖/NOWnews社群中心製表）

2025年行事曆發現假期少一天！根據行政院人事總處核定2025年行事曆中，總放假天數為115天，《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大假期以及請假攻略，一文掌握2025年怎麼規劃行程。根據人事總處公布的資料顯示，，值得注意的是，在2001年至2014年之間，全年放假天數平均僅有112天至113天，而為什麼2001年至2014年放假天數對比現今更少，是因為當時的「紀念日及節日實施辦法」規定，國定假日與週休2日重疊時不補休，也就是假設中秋節在週六日的話，不另行補假；至於今年及明年為何放假天數都只有115天，2025的1月1日元旦因為在週三，所以沒有連假可以放，。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程：📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）有鑒於有些連假大部分都是3天、4天，對於要出國來說的人可能也不太夠，《NOWnews》也特別製作2025年請假攻略圖卡，民眾可以一圖看懂哦！📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。