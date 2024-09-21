2025假日又少1天！連2年縮減原因曝　明年6大假期、請假攻略整理

2025年行事曆發現假期少一天！根據行政院人事總處核定2025年行事曆中，總放假天數為115天，連續兩年比2023年還要少一天，那麼那天假期跑去哪了？人事總處也說明，這和平年、潤年以及元旦、12月31日是否是週六日有相關。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大假期以及請假攻略，一文掌握2025年怎麼規劃行程。
根據人事總處公布的資料顯示，今年與明年2025年的國定假日放假天數為115天，都比2023年的116天還要少一天，值得注意的是，在2001年至2014年之間，全年放假天數平均僅有112天至113天，雖然現在的假期已經有變多，不過連續兩年都突然少一天假，也引發民眾好奇原因。
時空背景規定不同！2025年又少一天假真正原因曝光
而為什麼2001年至2014年放假天數對比現今更少，是因為當時的「紀念日及節日實施辦法」規定，國定假日與週休2日重疊時不補休，也就是假設中秋節在週六日的話，不另行補假；而2014年時，內政部修正「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日的放假日遇到例假日一律補假，於是自2015年後，每年休假不是115天就是116天。
至於今年及明年為何放假天數都只有115天，人事總處解釋，在國定假日不變的情況之下，這和平年、閏年以及元旦、12月31日是否為週六、週日都有關係，雖然2025年的放假天數少一天，但民眾該放的假期還是能如期實施。
2025年行事曆「6大連假一次看」！全年僅補一天班
2025的1月1日元旦因為在週三，所以沒有連假可以放，而現在行政院雖然取消「部分彈性放假制度」，但因為明年多個國定假日完美落在週一、週五，因此還是有許多連假可以放，全年也只有農曆春節連假要補班一天，就是2月8日（六）。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程：
📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）
📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）
📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）
📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）
📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）
📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）
2025年連假嫌太少天？9天連假請假攻略快收藏
有鑒於有些連假大部分都是3天、4天，對於要出國來說的人可能也不太夠，因此只要聰明運用特休的話，就可以好好的休息或出遠門旅遊，最完美一整年包括春節擁有三個9天連假！《NOWnews》也特別製作2025年請假攻略圖卡，民眾可以一圖看懂哦！
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。
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時空背景規定不同！2025年又少一天假真正原因曝光
而為什麼2001年至2014年放假天數對比現今更少，是因為當時的「紀念日及節日實施辦法」規定，國定假日與週休2日重疊時不補休，也就是假設中秋節在週六日的話，不另行補假；而2014年時，內政部修正「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日的放假日遇到例假日一律補假，於是自2015年後，每年休假不是115天就是116天。
至於今年及明年為何放假天數都只有115天，人事總處解釋，在國定假日不變的情況之下，這和平年、閏年以及元旦、12月31日是否為週六、週日都有關係，雖然2025年的放假天數少一天，但民眾該放的假期還是能如期實施。
2025年行事曆「6大連假一次看」！全年僅補一天班
2025的1月1日元旦因為在週三，所以沒有連假可以放，而現在行政院雖然取消「部分彈性放假制度」，但因為明年多個國定假日完美落在週一、週五，因此還是有許多連假可以放，全年也只有農曆春節連假要補班一天，就是2月8日（六）。《NOWnews》也特別整理2025年行事曆6大連假一次看，好讓民眾也可以及早安排行程：
📍農曆春節：1/25（六）至2/2（日）
📍228紀念日：2/28（五）至3/2（日）
📍清明連假：4/3（四）至4/6（日）
📍端午連假：5/30（五）至6/1（日）
📍中秋連假：10/4（六）至10/6（一）
📍國慶連假：10/10（五）至10/12（日）
2025年連假嫌太少天？9天連假請假攻略快收藏
有鑒於有些連假大部分都是3天、4天，對於要出國來說的人可能也不太夠，因此只要聰明運用特休的話，就可以好好的休息或出遠門旅遊，最完美一整年包括春節擁有三個9天連假！《NOWnews》也特別製作2025年請假攻略圖卡，民眾可以一圖看懂哦！
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。