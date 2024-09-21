出演《楚留香》李紅袖走紅！高妙思過世享壽69歲　親姊證實了

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▲汪曼玲曝光過往合照，表示今年都沒收到高妙思的消息。（圖／汪曼玲 臉書）

過去因出演《乘風破浪》、《絕代雙驕》、《楚留香》等知名作品而走紅的香港女星高妙思，因高超的演技和絕美的顏值，收穫不少粉絲，不過她早在1990年代就退出演藝圈，回歸幕後生活，而今（21）日，資深媒體人汪曼玲突然拋出震撼彈，曝光高妙思已經離世，享壽69歲，目前已經被親姊姊證實。汪曼玲回憶兩人最後一次對話，坦言自己去年8月30日還曾傳雜誌封面照給她，當時高妙思還笑稱：「時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，遙遙路長萬里也未覺疲累……哈哈，乘風破浪！此劇記憶猶新，還好像是昨天的事兒！我到過許多地方，千百中國香港人都記得此劇！謝謝汪汪。」汪曼玲更透露，今年因為很久不見好友，於是就在whatsapp上尋找高妙思，但卻遲遲沒有回音，「她們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。原來，她病重了，今日兩個姊姊才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」言語中流露出不捨的心情。高妙思過去曾在《楚留香》中飾演「李紅袖」，沒想到一砲而紅，後續戲劇邀約不斷，不過後來在1990年與圈外男友結婚後，便離開演藝圈，息影移民義大利，沒想到如今傳出離世消息，也讓粉絲感到相當惋惜。