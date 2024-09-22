《還珠》童星胡雅斯31歲剃髮為尼　粉絲瘋猜出家原因：和婚姻有關

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▲胡雅斯（右）在《還珠格格2》中飾演「小鴿子」，和趙薇（左）有多場對手戲。（圖／新浪娛樂微博）

▲胡雅斯長相清秀，年紀輕輕就出演多部戲劇作品，在當時備受外界看好。（圖／新浪娛樂微博）

▲胡雅斯（左）31歲時選擇出家，外界猜測原因和婚姻有關係。（圖／微博）

37歲女星胡雅斯6歲時以電視戲《長天烽火》出道，後來在經典瓊瑤劇《還珠格格2》中飾演小燕子收留認作妹妹的「小鴿子」一角，當年她精湛的演技與甜美可愛的模樣，在觀眾心中留下深刻印象。原以為胡雅斯會繼續在演藝圈中闖蕩，沒想到她卻在31歲時剃頭出家當尼姑，近期網路上也瘋傳她當年出家原因，猜測可能是與婚姻有關。胡雅斯從小多才多藝且熱愛表演，因長相清秀又極具演藝天賦，幼年時期便開始接拍廣告。1993年，6歲的胡雅斯出演了人生第1部電視劇《長天烽火》，正式步入演藝圈，因表現受到導演們的青睞，自此片約不斷，在戲劇《新龍門客棧》、《浪子大欽差》中都有她的身影。1999年，12歲的胡雅斯出演《還珠格格2》，飾演和「小燕子」趙薇相依為命的「小鴿子」，雖然在劇裡的戲份並不多，但她一出場，靈動氣質和清秀長相，總能瞬間吸引觀眾眼球，演藝事業可說是來到巔峰。2000年，胡雅斯為完成學業，在拍完劇集《青河絕戀》便選擇退出演藝圈，並於2002年與家人移居新加坡，後來還考取德國明斯特音樂學院，畢業後回新加坡擔任鋼琴老師。沒想到，年輕貌美又高學歷的胡雅斯卻在2018年傳出她已剃髮為尼，網路上也流傳著她與師父的合影照，消息震驚演藝圈，外界紛紛猜測她出家的的原因。近期網路上流傳著2種說法，有粉絲表示胡雅斯年輕就篤信佛教，選擇出家這條路並不意外。也有人透露胡雅斯在2017年結婚，隔年就剃髮為尼，和婚姻生活有很大的關係，不過消息皆未受證實。