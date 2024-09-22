幣安創辦人趙長鵬承認洗錢坐牢4個月　9月底刑滿即將出獄

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加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）今年受到美國證券交易委員會（SEC）13項指控，涉嫌違反美國證券法，趙長鵬在今年4月30日遭判處四個月徒刑，如今隨著監禁生活即將結束，他也將於9月29日刑滿出獄，預計將展開他的「人生下一個篇章」。根據《紐約時報》、《美聯社》、《華爾街日報》報導，今年美國司法部、證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）都對幣安採取行動，其中美國司法部已對幣安和趙長鵬進行了長達數年的調查，SEC則指控在美國非法經營、濫用客戶資金。幣安創始人兼首席執行長趙長鵬在今年4月遭西雅圖聯邦法院判處監禁，於於5月底在美國加州入獄服刑，經過4個月的監禁刑期後，美國聯邦監獄局（BOP）日前批准，趙長鵬將於9月29日從長灘住宅重返社會管理局（RRM）獲釋，外界預期趙長鵬獲釋後，會返回杜拜與家人團聚。報導指出，趙長鵬本身的法律糾紛結束後，幣安面臨的法律困境仍未結束，美國證監會（SEC）再次重申該交易所違反聯邦證券法，今年8月中還有3名加密貨幣投資者對幣安和趙長鵬提起訴訟，指控他們未能確保用戶資金的安全，讓被盜資金得以通過交易所洗白。