「清燉牛肉麵」私房食譜作法！好市多牛腱快試　一碗美味升天

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▲清燉牛肉麵飽足又美味。（圖／普橘島提供）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「清燉牛肉麵」食譜作法，快用每次到好市多都必買的牛腱試試。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。牛腱1.5公斤、白蘿蔔1條、紅蘿蔔1條、洋蔥2顆、蘋果1顆、蒜苗10克、刀削麵適量、香菜少許、白胡椒粒30克、薑片20克、水2000毫升、蒜泥5克、紹興酒30克、糖20克、鹽5克、魚露100克小茴香2.5克、八角5克、草果1顆、月桂葉1片、肉桂2.5克、丁香0.5克、芫荽子2.5克1、取鍋裝水並放入牛腱，煮滾後取出備用。2、將洋蔥煎至焦香，加入牛腱、白胡椒粒拌炒。3、放入蘋果、蒜苗、紅蘿蔔、白蘿蔔、薑片、香菜梗，加水放入特製中藥材小火熬煮40分鐘後先取出紅白蘿蔔，再接續燉煮50分鐘。4、將燉好的湯底過濾，開火加入魚露、鹽、糖調味，煮滾後再加入紹興酒。5、 另外將刀削麵煮熟，碗底鋪上蒜泥、蒜白，放上切片牛腱、紅白蘿蔔、蒜苗絲，淋上湯汁即完成。集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日