180韓星搭商務艙被大媽情勒！問：你是藝人嗎？慘被換到超窄座位

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▲盧弘喆被一對夫婦要求換座位，原本又大又寬敞的商務艙座位，變成狹窄椅子。（圖／노홍철 YouTube）

因主持《無限挑戰》而出名的盧弘喆，日前從仁川機場搭機飛往義大利米蘭看F1賽車比賽時，在商務艙被大媽認出，對方隨即以「你是藝人嗎？」、「我跟我老公被分開（坐）了..」，希望盧弘喆能跟坐在前面的老公換位置，盧弘喆欣然答應並於YouTube分享這段故事，網友卻認為該大媽「情勒藝人（情緒勒索）」，導致該片段越鬧越大，盧弘喆也把該影音編輯刪掉。盧弘喆20日分享出發米蘭看F1賽車的過程，他因為班機誤點，好不容易搭上飛機，準備在商務艙度過10小時的飛行，就有一位大媽突然上前詢問「你是藝人嗎？」盧弘喆承認後，大媽就說：「我跟我老公被分開（坐）了...你能換到前面的座位嗎？」盧弘喆不假思索立刻答應：「當然，沒問題。」該夫妻也頻頻跟盧弘喆道歉。盧弘喆換到前面的位置後，座位比原先的更狹窄，盧弘喆也笑說：「我對這趟旅行充滿期待，每次在發生大好事之前，總是會有一些小小的不順利，這些小事堆積起來，讓主要活動變得更加有趣。」網友見狀替盧弘喆抱不平，覺得大媽「根本情勒」，紛紛表示：「換位置應該要問空服員吧？」、「飛機座位的價格差異很大，竟然要求交換到更狹窄的座位，太過分了吧！」、「『您是藝人嗎』的這句話，意圖究竟是什麼？」、「這不是短途飛行，而是長途飛行，座位非常重要，竟然還要求換到更狹窄的座位。」眼見自己被「情勒」的畫面遭放大討論，盧弘喆已把該片段編輯刪掉。盧弘喆身高180公分，因為主持《無限挑戰》走紅，是知名的諧星，有著「瘋子」綽號，原本很受歡迎的他，在2014年酒駕遭逮，名氣直直下滑，退出《無限挑戰》、《我獨自生活》等節目進行反省，直到2015年才復出，透過非主流的節目露臉，但名氣大不如前。