特企／與府城神明來場下午茶　樂遊臺南總爺街數位集章9/28開跑

由臺南市政府文化局指導、思偉達創新科技旗下的「FunTainan 樂遊臺南」文化觀光數位集章平台，上線以來持續推出臺南在地的集章活動。本次攜手蚯蚓文化，一同帶來以府城老街區為主軸的集章活動——「神氣台南」，暑假期間登場的「清水寺街」活動佳評如潮，而第二波冒險舞台將移轉至臺南市北區「總爺街」，於9月28日-10月27日展開為期一個月的集章大冒險，邀請旅客一同拜訪街區守護神明土地公、興濟宮虎爺、闊嘴月老等，探索精選店家好味道，使用手機數位集章即可獲得專屬護身符與在地店家好禮，充分感受府城舊街坊的魅力風采。
總爺街區（崇安街）位在舊府城大北門旁，清代時因街上住著總兵大人而被稱為總爺街，在府城傳說中，總爺街在風水上屬於能夠聚集吉氣的「蜈蚣穴」，又因位在進出大北門的要道，總爺街漸漸發展成商業富庶的區域，小小的一條街就有兩尊土地公在罩，是有名的「路頭路尾土地公」街坊。鄰近還有愛吃炸雞的「虎爺」、脫單必拜的「闊嘴月老」、超人氣伴手禮「連得堂餅家」、宮廟系甜點「堯平布朗尼二店」、百年三合院「海漾風華」等都在這次集章地圖中，街區內共有11款可愛的數位章，等著大家來收集。
「神氣台南」系列邀請插畫家·不知道同學繪製專屬視覺，繽紛逗趣的造型廣受好評。活動本次集章活動不僅可兌換由插畫家繪製的限定款「神氣護身符」（限量500份）外，只要在指定期間前往合作店家連得堂餅家、揣茶、堯平布朗尼二店參加集章活動，還能免費獲得臺南在地美味，漫遊老街時光、品嚐府城小點與風味好茶，三個願望一次滿足。只要集滿10個數位印章，更可以「抽府城住宿年票」，歡迎大家一整年都來臺南補充神氣！
除了為期一個月的集章活動外，10/5、6也推出限定的總爺街區走讀活動，跟隨老師的腳步深度探訪街區，體驗臉譜彩繪文化，在市區內僅存的百年三合院與神明們來一場午茶之約！活動詳情、獎勵兌換請洽「樂遊臺南FunTainan」粉絲專頁。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「神氣台南」系列邀請插畫家·不知道同學繪製專屬視覺，繽紛逗趣的造型廣受好評。活動本次集章活動不僅可兌換由插畫家繪製的限定款「神氣護身符」（限量500份）外，只要在指定期間前往合作店家連得堂餅家、揣茶、堯平布朗尼二店參加集章活動，還能免費獲得臺南在地美味，漫遊老街時光、品嚐府城小點與風味好茶，三個願望一次滿足。只要集滿10個數位印章，更可以「抽府城住宿年票」，歡迎大家一整年都來臺南補充神氣！
除了為期一個月的集章活動外，10/5、6也推出限定的總爺街區走讀活動，跟隨老師的腳步深度探訪街區，體驗臉譜彩繪文化，在市區內僅存的百年三合院與神明們來一場午茶之約！活動詳情、獎勵兌換請洽「樂遊臺南FunTainan」粉絲專頁。