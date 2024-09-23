男友收孕婦調情訊息！康茵茵狂原諒　遭沈玉琳虧：女藝人都戀愛腦

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▲節目《甄心分享小琳鐺》邀請康茵茵（左三）、林可彤（左一）、郭亞棠（左二）上節目談戀愛經驗。（圖／緯來戲劇台提供）

▲康茵茵被說是戀愛腦，竟會原諒出軌的男友。（圖／緯來戲劇台提供）

康茵茵前男友竟出軌孕婦！節目《甄心分享小琳鐺》邀請康茵茵、林可彤、郭亞棠上節目談戀愛經驗。康茵茵透露，她曾在戀愛中被沖昏頭，為了去見男友家人，放棄當電影女主角的大好機會，沒想到男友也讓她嚐到背叛痛徹心扉的滋味，甚至對方出軌的對象還是孕婦，她大澈大悟後決定要當個傻女人，以後再交男友談戀愛都要裝做什麼都不會，還被沈玉琳虧：「十個女藝人裡有九個都有這種戀愛腦。」康茵茵回憶當時，跟男友交往1年多，對方都沒有要將她介紹給家人的意思，好不容易等到機會，經紀人卻剛好幫她接了一個電影女主角的角色，定完妝就要開拍，當時在她心中認為這兩件事一樣重要，最後選擇了與男友家人見面，放棄當電影女主角的機會。沒想到去與男友家人見面後，對方姑姑竟然故意支開男友，對她說：「你們不適合，趕快分手吧！」迷信的姑姑對過他們的生辰八字說不合，她死命堅守愛情，之後想邀男友出國旅遊，男友也都以「姑姑說」來推託，這段戀情也因此無疾而終。讓沈玉琳傻眼說，「十個女藝人裡有九個都有這種戀愛腦的病，談了一場戀愛發現醒來什麼都沒有，賠了夫人又折兵！」康茵茵還會原諒出軌的男友，她說，有次大家聚餐手機都放桌上，她只是想點開看一下時間，男友卻緊張的說：「妳幹嘛！」康茵茵表示，她從不看男生的手機，但感覺太奇怪了，而且男友從中午12點到下午4點都會消失，說自己在健身或是陪朋友，她壓不住好奇心，趁夜半時分偷看了男友的手機，才發現有女生寫說：「等我那個走了之後再找你喔！」東窗事發後，她與男友長談，覺得還是很喜歡這個人竟選擇原諒。康茵茵的男友頻解釋，「他真的沒有怎樣，只是喜歡打打嘴砲、被需要的感覺。」之後男友也做了很多彌補，例如都讓康茵茵找到人，或是讓她去接送之類的，佩甄聞言忍不住吐槽：「妳真的很服務型人格呢！」後來康茵茵又發現出軌訊息，終於決定分手，這次出軌的對象還是個孕婦，孕婦傳了一張截圖，上面用畫紅線，標示孕婦在幾個月的過程中不能有性行為，什麼時候可以。