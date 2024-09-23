特企／楊祐寧推薦森挪威控油深層髮浴　開啟亞洲頭皮護理新時代

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全民男神楊祐寧有感推薦森挪威控油深層髮浴，並於文華東方酒店記者會中隆重亮相。森挪威專注於亞洲市場，致力於解決現代人頭皮出油問題的健康護理理念。楊祐寧在記者會上表示:「現代人的生活節奏快，加上環境污染和壓力的影響，頭皮容易產生過多油脂。我個人非常重視健康與自然的平衡，森挪威控油深層髮浴正是我所信賴的選擇。它能夠溫和清潔頭皮，同時有效控油，讓我每一天都保持清爽的自信感。」森挪威The Tree品牌創辦人孫佳琪於9/18記者會上強調：品牌自成立以來，始終致力於研發最優質的養髮產品的理念，這一路的過程非常的不容易一直秉持著要做就做最優質的產品在研發及原料上投入了大量的心力，透過專業實驗室科研團隊進行研發，針對亞洲炎熱氣候下的特殊需求研發森挪威-控油深層髮浴，成功解決頭皮出油與異味問題，為消費者提供健康的頭皮養護環境。孫佳琪表示作為深受亞洲民眾喜愛的養髮領導品牌，將持續努力讓更多人看見值得信賴的專業髮品。她感謝所有支持控油深層髮浴產品的消費者，並承諾將持續研發，提供最優質的養髮解決方案，致力成為亞洲養髮領導第一品牌。