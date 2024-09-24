喔熊專櫃周年慶　參山處推「1＋1」滿299送抽獎券

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交通部觀光署參山國家風景區管理處號召中彰觀光圈業者，一口氣推出83項喔熊聯名商品、拓展18處喔熊專櫃據點，配合「喔熊專櫃周年慶活動」推出「1＋1（店家商品＋喔熊商品）滿299送抽獎券」！自9月28日到10月31日只要到喔熊專櫃據點消費滿299元，即可參加抽獎，有機會抽中價值17萬元的古生物奇幻樂園VIP年票卡，獎品總價值近20萬元。參山處長曹忠猷現場也宣布，預計明年將在機場設置喔熊專櫃販售喔熊聯名商品，盼藉由喔熊組長的高人氣，在通路據點相互加乘下締造觀光產值。交通部觀光署企劃組長吳潔萍表示，喔熊組長深具人氣及魅力，具有無形的價值；同時，觀光署也為喔熊設計多款IP造型，打造萌經濟，最主要的目的是要讓大家一起跟喔熊組長去旅行，認識臺灣，吃美食。例如目前的臺灣好行、「臺灣好行移動博物館」2.0版、臺灣觀巴等，都融入喔熊組長元素，吸引帶動國人創造臺灣觀光經濟。曹忠猷表示，今年度參山處與臺中產業故事館合作拓展實體通路合作及櫃位設計，與臺中好禮協會聯名開發多款喔熊商品，並與臺中市樂活產業旅宿聯盟協會合作喔熊主題套房，經過篩選評估於中彰觀光圈含新設置喔熊專櫃據點，加上今年新設15處專櫃，共計18處、喔熊聯名商品83項，計36家業者參與，未來將以中臺灣區域為目標持續拓展喔熊通路以及更多元化喔熊聯名商品，打造多元觀光特色。曹忠猷說，今也日為了慶祝參山處與農業部農村發展及水土保持署臺中分署進入第二年「山守現喔熊專櫃」，因此，特別舉辦「喔熊專櫃周年慶活動」，活動時間自9月28日到10月31日，推出「1＋1（店家商品＋喔熊商品）滿299送抽獎券」！凡於山守現喔熊專櫃線上商城或18個喔熊專櫃通路據點皆可參加「1＋1滿299送抽獎券」活動，單筆消費滿299元即可獲得抽獎券一張！若滿598元可拿兩張喔！這次抽獎禮品好康多！不僅有喔熊大禮包，更有農村水保署臺中分署共襄盛舉加碼送好禮，抽獎券數量有限，趕緊手刀買起來！農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，臺中分署用「天茶地酒」包裝，推廣地酒與茶產業，希望農村產業可以永續經營，也希望透過地酒產業，為原本單價相對較低的農產品加值。在這次的周年慶活動中，臺中分署加碼「懶人調酒包」作為抽獎獎品，之後懶人調酒包也可以在臺中市樂活觀光產業聯盟協會的飯店買得到！臺中市樂活產業旅宿聯盟協會理事長洪明峰表示，今年持續響應喔熊主題房合作，跨域合作彰化旅宿共推出6家旅宿業者合作喔熊主題房，包括成旅晶贊(民權)、三好行旅、日光溫泉會館、中科大飯店及鹿港澄悅酒店等，喔熊主題房自10月1日開賣，10月15日起接受訂房，為迎接更多喜愛喔熊的遊客並推出多項喔熊周邊商品，例如抱枕及馬克杯等供喜愛喔熊商品的旅客，方便作為旅行伴手禮的選項。