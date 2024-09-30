醉飲父親藏酒問如何補救　群推 SJ 利特直播酒款「海洋源酒」賠罪

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▲黑松公司聯手金門酒廠推出白金龍「源酒傳說」系列--「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」，以致敬消失的九龍江酒廠。（圖／黑松提供）

▲「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，讓秘傳多年的「鹽之花風味」再現。（圖／黑松提供）

日前網路論壇 Mobile 01 上頭有網友發問，表示自己跟同梯不小心喝得太嗨，把父親珍藏的58白金龍經典源酒（俗稱「白源酒」）也給清光了，想知道該怎麼補救。由於該酒款一推出就造成搶購潮，目前市場已增值3倍還不一定買的到，網友紛紛表示節哀認命乖乖挨罵；但也有人指出可以嘗試加碼升級，找由 Super Junior 隊長利特直播影片中的新品源酒傳說系列「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」作為賠罪。而在利特直播影片上線之後，酒款引發無數迷妹注意；有網友就說：「我老婆很愛他，叫我去買……」今年度黑松公司聯手金門酒廠推出白金龍「源酒傳說」系列--「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」，重現消失的初代酒廠、白金龍製酒起源「九龍江酒廠」，讓遺失超過70載的密傳風味重現於世人眼前。這款酒風味獨特，彷彿將大海的鹹香封存在酒液中。當醇厚的酒液滑過舌尖，鹽之花的鹹香與高粱酒的甘甜交織，在口中迸發出獨特的層次感，就像在品嚐一場海風拂面的味覺饗宴。薄雪草香與漿果、甜酒香氣的完美融合，讓這款酒的口感更加豐富飽滿。你是否好奇，高粱酒中竟能嚐到一抹海風的鹹甜？這得探究自金門高粱的傳說起源——九龍江酒廠。由於初代酒廠窖藏坑道鄰近海岸線，陳酒深埋地下，日夜與海潮共鳴，海風輕拂，將鹹香的氣息帶入窖中，滲透入每一滴酒液，讓源甕源酒自然汲取了海洋氣息。為了紀念這份典故，本次「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」精選近海坑道源甕源酒調和，讓秘傳多年的「鹽之花風味」再現。而在包裝設計上也別具巧思；瓶身採用白底金裂釉亮面噴瓷搭配古銅浮凸手感燙金，再印上九龍江酒廠的圖樣，就是為了致敬 1952 年那個傳說的原點。海洋風味的高粱酒你一定沒怎麼聽說過吧? 這款「經典白源No.2 ─ 海洋源酒」，特殊的鹽之花鹹香即將打破你對金門高粱酒的既定印象，不管你是想要跟同梯好友把酒憶當年，或是作為酒迷想要追溯源酒的起源，即日起全台各地區酒類專賣店陸續開賣，就能找到秘傳多年的鹹中帶甜濃醇滋味！建議售價為1,000元，實際價格及庫存，依各通路為準。