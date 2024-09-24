特企／專業運動品牌迪卡儂　在台落實永續

我是廣告 請繼續往下閱讀

多元專業運動品牌迪卡儂，低調進行永續計畫多年，今年官宣玩真的！在全球400多家參與RE100協定的影響力企業中，成為領跑前端加速達成全局綠電的領先企業、加碼宣布2030年減少42%絕對二氧化碳當量排放、目標2050年實現淨零排放。迪卡儂的營運特點在於一條龍模式，從研發、設計、進出口到門店都可垂直整合更多環節的永續程度。台灣迪卡儂響應全球減碳承諾，以正循環策略落地，串起「通路、供應鏈、消費者」三端。於2024年9月21日啟動的迪卡儂「自然會見面」永續月，更邀請消費者參與5大綠色活動。商品則是迪卡儂永續精神的最佳代言人，以2026年為目標，充分運用一條龍產業鏈的優勢，率先在全球運動品牌中實現產品線全面綠化，將全局販售環保設計商品。此外，今年9月21日迪卡儂「自然會更好」永續月開跑，歐美永續運動風潮 (Eco-Sports) 正啟，邊運動邊愛地球已是日常，永續運動風潮 (Eco-Sports) 包含三大要素：運動淨街、維修取代購買、低碳裝備。因此迪卡儂以「自然會更好」永續月活動，引進歐美永續運動風潮 (Eco-Sports)，攜手消費者一起用運動愛地球。